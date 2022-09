Utrudnienia na jednym z najpopularniejszych lotnisk w Europie. "Zła wiadomość dla pasażerów"

Amsterdamskie lotnisko Schiphol zmniejsza liczbę obsługiwanych pasażerów o 18 procent. Powodem są braki w personelu. Zmiany potrwają co najmniej do końca października. "To zła wiadomość dla pasażerów i dla linii lotniczych" - stwierdziła cytowana w oświadczeniu Hanne Buis, dyrektor operacyjny Royal Schiphol Group.