"WSJ": w nowym pakiecie sankcji wobec Rosji nie ma największego światowego producenta tytanu

"The Wall Street Journal" wyjaśnił, że decyzja została zablokowana m.in. przez Francję , co wiąże się z faktem, że "WSMPO-Awisma" jest najważniejszym dostawcą tytanu dla jednego z największych na świecie producenta samolotów pasażerskich Airbus, mającego siedzibę we Francji.

"Ci, przeciwko którym nałożymy sankcje, to my sami"

"Nie ma sensu nakładać sankcji na Rosję w odniesieniu do tytanu, ponieważ dla Rosji jest to mały biznes. Ci, przeciwko którym nałożymy sankcje, to my sami. Ani USA, ani Europa, ani inni nie chcieli nakładać sankcji na WSMPO. To nie ma sensu" – zacytował "WSJ" wcześniejszą wypowiedź dyrektora generalnego Airbusa Guillaume'a Faury'ego.