Ze świata Nowe sankcje USA. Obejmą wszystkie irańskie linie lotnicze Oprac. Alicja Skiba |

USA zaatakowały trzy irańskie tankowce (6.09) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ogłoszone przez resort finansów restrykcje dotyczą 27 irańskich przewoźników, dołączając ich do wcześniej objętych nimi największych linii lotniczych, które już wczesniej objęto sankcjami, Iran Air i Mahan Air. Według Waszyngtonu, irański cywilny sektor lotniczy uczestniczy w sprowadzaniu komponentów uzbrojenia dla wojska, w tym dronów.

Sankcje dla firm z innych krajów

Dodatkowo na listę sankcji wpisano dwie firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji oraz związane z nimi osoby, które przetransferowały boeingi 777 na rzecz Mahan Air latem br.

"W ramach operacji Economic Outcast obiecaliśmy surowe konsekwencje tym, którzy zapewniają irańskiemu reżimowi finansowe wsparcie" - powiedział w oświadczeniu minister finansów Scott Bessent. "Dziś spełniliśmy tę obietnicę, nakładając sankcje na firmy, które nadal wspierają Mahan Air. Niech to będzie ostrzeżeniem dla każdego, kto prowadzi interesy z pozostałymi irańskimi liniami lotniczymi, na które nałożyliśmy dziś sankcje: grozi wam odcięcie od globalnego systemu finansowego".

Under Operation Economic Outcast, we promised severe consequences for those providing financial lifelines to the Iranian regime. Today, we followed through on that promise with sanctions on companies that continue to support Mahan Air. Let this be a warning to anyone doing… https://t.co/NPC9FMhmZu — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 8, 2026 Rozwiń

Restrykcje spotkały także firmy z Turcji, Malezji i Kazachstanu, które świadczyły irańskim liniom usługi logistyczne i pomagały w sprzedaży biletów.