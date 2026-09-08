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Nowe sankcje USA. Obejmą wszystkie irańskie linie lotnicze

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USA zaatakowały trzy irańskie tankowce (6.09)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa ogłosiła we wtorek nałożenie sankcji na wszystkie irańskie linie lotnicze oraz wspierające je podmioty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Turcji i Malezji.

Ogłoszone przez resort finansów restrykcje dotyczą 27 irańskich przewoźników, dołączając ich do wcześniej objętych nimi największych linii lotniczych, które już wczesniej objęto sankcjami, Iran Air i Mahan Air. Według Waszyngtonu, irański cywilny sektor lotniczy uczestniczy w sprowadzaniu komponentów uzbrojenia dla wojska, w tym dronów.

Sankcje dla firm z innych krajów

Dodatkowo na listę sankcji wpisano dwie firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji oraz związane z nimi osoby, które przetransferowały boeingi 777 na rzecz Mahan Air latem br.

"W ramach operacji Economic Outcast obiecaliśmy surowe konsekwencje tym, którzy zapewniają irańskiemu reżimowi finansowe wsparcie" - powiedział w oświadczeniu minister finansów Scott Bessent. "Dziś spełniliśmy tę obietnicę, nakładając sankcje na firmy, które nadal wspierają Mahan Air. Niech to będzie ostrzeżeniem dla każdego, kto prowadzi interesy z pozostałymi irańskimi liniami lotniczymi, na które nałożyliśmy dziś sankcje: grozi wam odcięcie od globalnego systemu finansowego".

Restrykcje spotkały także firmy z Turcji, Malezji i Kazachstanu, które świadczyły irańskim liniom usługi logistyczne i pomagały w sprzedaży biletów.

Źródło: PAP
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Tagi:
IranUSASankcjeLotnictwoLinie lotniczeKonflikt na Bliskim Wschodzie
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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