Ze świata

Trump zapowiada zmiany w sankcjach, na celowniku ma rosyjską ropę. "Świetny projekt"

Prezydent USA Donald Trump
Trump: nie jestem zadowolony z Putina, zabija zbyt wielu ludzi
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że ustawa o cłach na towary z państw kupujących rosyjską ropę zostanie wkrótce przyjęta przez Kongres. Prawo usunęłoby lukę w sankcjach, która pozwala na import surowca z Rosji przetwarzanego przez rafinerie w innych krajach.

Donald Trump mówił o nowych cłach podczas spotkania z dziennikarzami w niedzielę na pokładzie Air Force One, w którym uczestniczył też senator Lindsey Graham, autor ustawy o sankcjach przeciwko Rosji. Trump powiedział, że cały czas rozmawia z Grahamem o legislacji dotyczącej sankcji i zaprosił go do opowiedzenia o "świetnym projekcie legislacyjnym, który nadchodzi".

Dodatkowe sankcje na firmy naftowe

- Jeśli chce się zakończyć ten konflikt, to trzeba wywrzeć nacisk na klientów Putina - powiedział Graham.

Z kontekstu wypowiedzi Grahama wynikało, że chodzi o zalegający w Kongresie od kwietnia 2025 roku projekt jego autorstwa, przewidujący dodatkowe sankcje na Rosję, w tym na firmy naftowe oraz "flotę cieni", a także cła w wysokości do 500 proc. na towary z państw kupujących rosyjskie surowce.

- Mam nadzieję, że projekt zostanie poddany pod głosowanie i on (prezydent - red.) wybierze liczbę od zera do 500. Prezydent wybierze, nikt inny nie wybierze. Ale jeśli ktoś kupuje tanią rosyjską ropę, podtrzymuje machinę wojenną Putina, to staramy się, żeby prezydent miał możliwość uczynienia tego trudnym wyborem poprzez cła - oświadczył senator Graham.

Donald Trump
Trump zagroził kolejnym państwom interwencją zbrojną
TVN24
Wenezuela
Krytyka działań USA, znane wszystkie ofiary pożaru, Tomasiak ósmy w Innsbrucku
Kuba, Hawana
Rubio wskazał państwo, które może stać się "kolejnym celem" USA
TVN24

Zakaz inwestowania w Rosji

Mimo poparcia przez 85 ze 100 senatorów, projekt Grahama utkwił w senackiej komisji ze względu na brak zgody Donalda Trumpa w tej sprawie. Jeszcze w grudniu politycy w obydwu partii w Izbie Reprezentantów zapowiedzieli, że w styczniu wymuszą głosowanie nad analogicznym, choć zmienionym projektem ustawy sankcyjnej. Wersja w Izbie nie mówi o 500 proc. cłach, lecz o obowiązkowych sankcjach. Nowy pakiet miałby zakazywać Amerykanom inwestowania w Rosji i zawierania transakcji z rosyjskimi podmiotami oraz zamknąć lukę w sankcjach pozwalającą na import rosyjskiej ropy przetwarzanej przez rafinerie w innych krajach, m.in. w Indiach.

Donald Trump
Decyzja USA "uruchomiła ciąg zdarzeń, który ciężko przewidzieć"
TVN24
shutterstock_2321936063
Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy
Rynki
Donald Trump
"Jeśli mielibyśmy tam naszych ludzi, wojna nie trwałaby tak długo"
TVN24

"Do ataku na rezydencję Putina nie doszło"

Podczas konferencji prasowej na pokładzie Air Force One Trump odniósł się też do sprawy twierdzenia Rosji o rzekomym ukraińskim ataku dronowym w nocy na 29 grudnia na rezydencję Władimira Putina w Wałdaju. Trump potwierdził doniesienia amerykańskich służb, że do takiego ataku nigdy nie doszło.

- Było coś, co zdarzyło się dość blisko, ale nie miało nic z wspólnego z tym (atakiem na rezydencję - red.) - powiedział Trump. Prezydent USA dodał, że początkowo uwierzył w słowa Putina, bo nie miał innych informacji, ale po sprawdzeniu sprawy nie sądzi, by do takiego ataku doszło. Ponownie wyraził przy tym nadzieję, że uda mu się doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

USARopa naftowaRosjaCła Donalda Trumpa
