Ze świata

Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa. "Poważny cios"

Donald Trump
Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień
Źródło: TVN24, Reuters
Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nałożyła sankcje na Rosnieft i Łukoil - dwa największe rosyjskie koncerny naftowe. - Sankcje zadadzą Rosji poważny cios, znacząco ograniczając jej przychody z eksportu ropy naftowej - mówi Maia Nikoladze, analityczka think tanku Atlantic Council.

Po dziewięciu miesiącach prezydentury i serii bezowocnych rozmów, by przekonać Władimira Putina do zakończenia agresji przeciwko Ukrainie, prezydent Donald Trump nałożył w środę na Rosję pierwszy w tej kadencji pakiet amerykańskich sankcji. Objęte nim zostały dwa największe rosyjskie koncerny naftowe - Rosnieft i Łukoil.

Uderzenie w dwa największe koncerny naftowe

Według Mai Nikoladze, analityczki waszyngtońskiego think tanku Atlantic Council, to ważny krok, mogący przynieść potencjalnie znaczące efekty.

Zdaniem rozmówczyni PAP podkreśla on determinację administracji Trumpa w dążeniu do zakończenia wojny na Ukrainie. Nałożenie sankcji na Łukoil i Rosnieft - dwie największe rosyjskie firmy naftowe - będzie "poważnym ciosem" dla dochodów kraju z eksportu surowcóow energetycznych.

W styczniu tego roku ustępująca administracja prezydenta Bidena nałożyła sankcje na inne ważne firmy rosyjskiego sektora naftowego: Gazprom Nieft i Surgutnieftiegaz, a także ponad setkę innych podmiotów oraz tankowce z "floty cieni". Jak podkreśla Nikoladze, ruch ten miał swoje znaczące konsekwencje dla rosyjskiego biznesu, bo zmusił ich klientów do poszukiwania alternatyw.

- Poprzednie restrykcje na Gazprom Neft i Surgutneftiegas skłoniły indyjskie i chińskie rafinerie do poszukiwania alternatywnych dostawców ropy na Bliskim Wschodzie. W tym roku połączenie tych sankcji i zmniejszonego popytu w Chinach dodatkowo osłabiło dochody Rosji z eksportu ropy - podkreśliła ekspertka.

- Nowe sankcje zmuszą rafinerie w Indiach i Chinach do dokonania strategicznego wyboru: kontynuować import rosyjskiej ropy, ryzykując sankcje wtórne, lub też zwrócić się ku alternatywnym dostawcom i zerwać powiązania z rosyjskimi firmami - dodała. Zaznaczyła jednak, że sukces restrykcji będzie w dużym stopniu zależny od tego, z jaką determinacją będą one wdrażane.

"Ta wojna już trwa"

"Ta wojna już trwa"

Jacek Tacik
Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa

Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa

Michał Sznajder

"Wiele miejsca na kolejne uderzenia"

W podobnym tonie wypowiedział się były ambasador USA w Polsce, Daniel Fried. Zinterpretował on działania prezydenta Trumpa jako ruch mający skłonić Władimira Putina do zgody na zawieszenie broni i podkreślił, że po raz pierwszy amerykański prezydent zdecydował się wywrzeć rzeczywistą presję na Kreml.

Zaznaczył jednak, że wprowadzone obecnie sankcje nie wyczerpują możliwości w tym obszarze. - To dobry ruch, ale wciąż pozostaje wiele miejsca na kolejne uderzenia w dochody z energetyki - powiedział były dyplomata.

Autorka/Autor: mp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL

USADonald TrumpGospodarka USASankcjeRosja
