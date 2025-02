Nowe sankcje na Rosję. Jest lista

Co w nowym pakiecie sankcji?

- To jest karta, którą mamy w ręku. Dlaczego Rosjanie tak naciskają by złagodzić sankcje, dlaczego tak im zależy na ich zniesieniu? Ponieważ są one bolesne. A skoro są bolesne, to jest to nasza silna presja. Więc po co oddawać wszystko co mamy? Nie pozostanie nam wtedy nic, żaden element nacisku - mówiła w podcaście TVN24 i Polskiego Radia "Szczyt Europy" szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.