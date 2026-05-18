Ze świata Rosyjska ropa bez sankcji. Jest decyzja USA Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Trump zaprzeczył, że zawarł umowę z Putinem w sprawie Donbasu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według źródła agencji, sankcje na rosyjską ropę naftową załadowaną na statki zostaną zawieszone na kolejny miesiąc "po tym, jak kilka krajów poprosiło o więcej czasu na zakup rosyjskiej ropy". W podobny sposób, analogiczny ruch miesiąc wcześniej tłumaczył minister finansów Scott Bessent, twierdząc, że zrobił to na wniosek "najuboższych energetycznie krajów". Ostatnia licencja wygasła 17 maja.

.@USTreasury is issuing a temporary 30-day general license to provide the most vulnerable nations with the ability to temporarily access Russian oil currently stranded at sea.



This extension will provide additional flexibility, and we will work with these nations to provide… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 18, 2026 Rozwiń

Pierwotne zwolnienie z sankcji, na początku marca, było uzasadniane chęcią obniżenia cen ropy naftowej w obliczu blokady cieśniny Ormuz przez Iran. Bessent twierdził, że jest to tylko tymczasowy ruch, który nie wpłynie znacząco na zwiększenie dochodów Kremla. Początkowo zapowiadał też, że krok ten nie zostanie powtórzony, by po kilku dniach zmienić zdanie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 90 miliardów euro dla Ukrainy. Zełenski reaguje

Kontrowersyjna decyzja USA

Decyzje Waszyngtonu budziły sprzeciw i krytykę w Europie. Pytany w kwietniu komisarz UE ds. handlu Marosz Szefczovicz przyznał, że rozmawiał o tym z Bessentem podczas wizyty w Waszyngtonie, sugerując, że usłyszał od niego zapewnienie, iż nie dojdzie do kolejnego przedłużenia licencji.

- Nie chcę wypowiadać się w jego (Bessenta - red.) imieniu, ale jasno zrozumiałem, że to się nie powtórzy w przyszłości - powiedział.

Według szacunków Demokratów w Senacie dzięki wojnie USA z Iranem oraz wyłączeniu z sankcji, Rosja zarabiała na handlu ropą dodatkowe 150 mln dolarów dziennie przez pierwszy miesiąc licencji, a łącznie dotąd ponad 4 mld dolarów. W momencie wydania pierwszej licencji w marcu, na statki załadowanych było ponad 140 mln baryłek rosyjskiej ropy. Druga licencja objęła ok. 100 mln baryłek.

OGLĄDAJ: TVN24