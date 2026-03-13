Ze świata

Sankcje pod znakiem zapytania. Słowacja żąda zmian w czarnej liście

Robert Fico, Viktor Orban
Stan wyjątkowy na Słowacji. Konflikt dyplomatyczny z Kijowem wisi na włosku
Źródło: TVN
Węgry i Słowacja ponownie zablokowały przedłużenie unijnych sankcji wobec Rosji, nałożonych po inwazji na Ukrainę. Jak informuje źródło w Unii Europejskiej, Bratysława domaga się wykreślenia dwóch osób z tak zwanej czarnej listy, a jej sprzeciw nie jest związany z ropociągiem Przyjaźń. Aby sankcje pozostały w mocy, decyzja o ich przedłużeniu musi zostać podjęta jednomyślnie do 15 marca.

Na liście sankcyjnej utworzonej w związku z naruszaniem suwerenności Ukrainy znajduje się ponad 2600 osób i podmiotów. Sankcje te obejmują zamrożenie aktywów, a wobec osób fizycznych - pozbawienie możliwości wjazdu na teren UE.

Sankcje są przedłużane co pół roku jednomyślną decyzją wszystkich stolic. Podobnie jak w poprzednich latach, na przedłużenie nie zgadzają się Węgry, którym od czasu objęcia stanowiska premiera przez Roberta Ficę towarzyszy Słowacja. Oba kraje do tej pory, chociaż czekały do ostatniego momentu, ostatecznie godziły się na przedłużenie. Dyplomaci w Brukseli w piątek mieli nadzieję, że tak się stanie i tym razem.

Czytaj też: Orban i Fico powołują komisję śledczą w sprawie rurociągu "Przyjaźń"

Ostatnie dni na porozumienie

By lista sankcyjna pozostała w mocy, państwa członkowskie muszą wyrazić na to zgodę do 15 marca. Dlatego w piątek sprawą zajęli się ambasadorowie krajów członkowskich. Na porannym posiedzeniu nie porozumieli się w tej kwestii i spotkanie będzie kontynuowane w piątek wieczorem, a jeśli będzie trzeba - w weekend.

Jak powiedział unijny dyplomata, Bratysława domaga się usunięcia dwóch nazwisk z tzw. czarnej listy.

Według niego ta blokada nie ma związku z ropociągiem Przyjaźń, co jest dobrą wiadomością ogólnie dla UE i samej Ukrainy. Przebiegający przez terytorium Ukrainy ropociąg został zniszczony w wyniku rosyjskiego ataku, a jego naprawy domagają się Węgry i Słowacja. Ich środkiem nacisku na Unię Europejską i Ukrainę pozostają dwie inne decyzje: dotyczące przyjęcia 20. pakietu sankcyjnego oraz udzielenia pożyczki Ukrainie w wysokości 90 mld euro.

Zełenski: mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał
Zełenski: mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał

Kontrola ropociągu Przyjaźń

- Tu jasno wiemy, że bez jakiejś inicjatywy w związku z ropociągiem się nie obejdzie, dlatego pracujemy nad znalezieniem wspólnego rozwiązania - powiedział dziennikarzom unijny urzędnik.

W ramach nowej inicjatywy KE zaproponowała Ukrainie wysłanie delegacji, która miałaby skontrolować stan uszkodzonego w rosyjskim ataku ropociągu Przyjaźń.

Własną misję wysłały do Ukrainy także Węgry i Słowacja. Delegacja, w której skład weszli m.in. wiceminister energii Węgier Gabor Czepek i zespół specjalistów z branży naftowej, wjechała na terytorium Ukrainy w środę. Rząd w Kijowie poinformował, że nie uznaje tej wizyty za oficjalną, i nazwał jej członków „turystami”, zapowiadając, że nie zamierza organizować formalnego spotkania ze stroną węgierską.

pc

pc
Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MARTIN DIVISEK/EPA/PAP

SankcjeRosjaUnia EuropejskaWęgrySłowacja
Te treści AI mają być zakazane. Unia planuje zaostrzenie przepisów
Nawet do 8 tysięcy za gromadzenie deszczówki. Nabór już wkrótce
Subskrypcje z pułapką. Światowy lider zapłaci miliony za ukryte opłaty
Jak zamożni opuszczają Bliski Wschód? Gotowi są zapłacić setki tysięcy dolarów
Płatności nie będą możliwe. Banki ostrzegają przed utrudnieniami
Ekonomista o "krytycznym" elemencie SAFE: czynił ten kredyt atrakcyjnym
Sejm uchwalił "rozwody pozasądowe"
Osobiste konta inwestycyjne opóźnione. Resort przychylił się do apeli
Te firmy czekają na SAFE. Zobacz interaktywną mapę
Sytuacja na stacjach benzynowych. Ile zapłacimy za paliwo w najbliższych dniach?
Meta przekłada premierę Avocado. Model ma być za słaby na debiut
Cios w branżę. "Dla tych przewoźników to katastrofa"
USA wszczyna dochodzenia przeciwko 60 państwom
Najnowsze dane o inflacji w Polsce. "Ostatni taki miesiąc"
Ropa wciąż na poziomie 100 dolarów. "Największe zakłócenie od lat 70."
"Gdy gaz drożeje, rachunek bardzo szybko trafia do rolnictwa"
Wojna z Iranem kosztuje Europę miliardy. Ile zapłaci Polska?
20 milionów do wygrania w Lotto
Uwierzyli w państwowy program. Są "rozżaleni i wściekli"
Motyka: nie wykluczamy obniżki stawki VAT na paliwo
"Nowa, groźna kampania". Krajowy operator ostrzega
LOT ponownie przedłuża zawieszenie lotów. Chodzi o trzy kierunki
Tyle USA kosztuje wojna z Iranem. Administracja podała kwotę
Ugoda to za mało. Amazon oskarżony o unikanie podatków
Media: Nowy przywódca Iranu ma sieć nieruchomości w Europie
1,5 miliarda dolarów mniej. Rosja traci krocie na ropie
Mała wyspa na oku Trumpa. "To mogłoby doprowadzić do ostatecznego załamania"
Stworzyła kolekcję zapachów dla popularnej sieciówki. Teraz czeka ją pozew
"Narzędzie nacisku na wroga". Nowy przywódca Iranu o zamknięciu cieśniny Ormuz
Ulegli presji Trumpa. Zainwestują miliardy w USA
