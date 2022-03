Przyjęto kolejny pakiet sankcji na Rosję. "Ambicje naszego rządu były większe"

Francuska prezydencja w UE dodała również, że zatwierdzono "oświadczenie skierowane do WTO (World Trade Organization - Światowa Organizacja Handlu - red.) w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę, które dotyczy zawieszenia stosowania klauzuli najwyższego uprzywilejowania wobec Rosji oraz zawieszenia rozpatrywania wniosku Białorusi do WTO".

"Kontynuujemy kolejne kroki z pakietami sankcyjnymi"

- Trudne dyskusje. Osiągnęliśmy jedność i to jest oczywiście wartością samą w sobie. Istotne jest to, że kontynuujemy kolejne kroki z pakietami sankcyjnymi. Natomiast nie będę ukrywał, że ambicje naszego rządu były większe niż to, co ostatecznie zostało uzgodnione - powiedział dziennikarzom w Brukseli Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś, komentując czwarty pakiet sankcji wobec Rosji.