Żona byłego premiera zamyka swoją markę modową

Samantha Cameron, żona byłego premiera Wielkiej Brytanii, ogłosiła, że kończy działalność swojej marki odzieżowej Cefinn. W oświadczeniu podkreśliła, że decyzja wynika z "rosnących kosztów i międzynarodowych ograniczeń handlowych".

Samantha Cameron opublikowała ogłoszenie, które z pewnością zasmuci klientki jej marki modowej. Cefinn po ośmiu latach kończy działalność w związku z rosnącymi kosztami produkcji.

Firma, która reklamowała się jako "nowoczesna marka odzieżowa dla zapracowanych kobiet", oferowała odzież biurową i casualową w cenach oscylujących wokół kilkuset funtów za pojedynczy egzemplarz. Na stronie Cefinn można przeczytać, że każdy element kolekcji został zaprojektowany przez panią Cameron.

Presja finansowa i ograniczenia handlowe

Żona byłego premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona podkreśliła w oświadczeniu, że jej firma "zmagała się z ciągłą presją finansową i międzynarodowymi ograniczeniami handlowymi". Wpływ na tę decyzję miała też niewątpliwie rosnąca na całym świecie – m.in. na Wyspach – popularność oferujących bardzo tanie ubrania i dodatki azjatyckich firm, które stanowią coraz poważniejszą konkurencję dla mniejszych przedsiębiorstw.

Nie jest to skądinąd odosobniony przypadek - szereg brytyjskich sieci odzieżowych od pewnego czasu boryka się z podobnymi problemami. W zeszłym miesiącu popularna marka River Island otrzymała zielone światło na zamknięcie 33 sklepów na terenie Wielkiej Brytanii po tym, jak angielski Sąd Najwyższy zatwierdził plany restrukturyzacji firmy.

Cefinn będzie funkcjonować bez zmian do czasu premiery najnowszej, a zarazem ostatniej kolekcji, która ukaże się pod koniec września. Sklep internetowy marki oraz dwa londyńskie sklepy stacjonarne pozostaną otwarte w "najbliższych miesiącach", aby wyprzedać swoje zapasy.

- To nie była decyzja, którą podjęłam lekkomyślnie, zwłaszcza że ostatnio odnotowaliśmy wysokie wyniki sprzedaży - podkreśliła Cameron w oświadczeniu.

Autorka/Autor:jjs/ToL

Źródło: PAP