Twórca słynnej giełdy kryptowalut może spędzić nawet 50 lat w więzieniu

Według prokuratorów Sam Bankman-Fried powinien spędzić od 40 do nawet 50 lat w więzieniu za kradzież ośmiu miliardów dolarów klientom upadłej kryptogiełdy FTX - informuje Reuters. W listopadzie sąd w Stanach Zjednoczonych uznał 32-letniego biznesmena za winnego spisku i oszustwa. Teraz były miliarder oczekuje na ogłoszenie wymiaru kary.

W opublikowanym stanowisku prokuratorów czytamy, że "nawet teraz Bankman-Fried nie chce przyznać, że to, co zrobił, było złe". "Jego życie w ostatnich latach było jednym z niezrównanych przejawów chciwości i pychy" - czytamy w piśmie prokuratorów. Zarzucają mu także uprawianie "hazardu pieniędzmi innych ludzi".

Długoletnie więzienie i wysokie odszkodowanie

Za dużo mniejszym wyrokiem kary opowiadają się adwokaci byłego biznesmena. Marc Mukasey argumentował w rozmowe z sędzią prowadzącym sprawę, że odpowiedni wyrok wyniósłby od 5 do 6 lat. Przekonywał, że klienci FTX mogą odzyskać swoje pieniądze, a celem działań Bankmana-Frieda nie była kradzież.

Niegdyś druga giełda kryptowalut świata

FTX była niegdyś drugą co do wielkości giełdą kryptowalut na świecie, wycenianą na 32 mld dol. 11 listopada 2022 roku złożyła wniosek o ochronę przed upadłością, co wywołało falę wstrząsów na rynku kryptowalut.