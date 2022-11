Wzlot i upadek króla kryptowalut. Kim jest 30-letni Sam Bankman-Fried, twórca FTX?

W wieku dwudziestu kilku lat był już miliarderem, nazywano go "królem kryptowalut" albo ich "cudownym dzieckiem". Założona przez Sama Bankmana-Frieda giełda FTX wyceniana była na 32 miliardy dolarów. W piątek firma ogłosiła jednak wniosek o upadłość. Bankman-Fried był świadkiem tego, jak jego imperium wyparowało niemal z dnia na dzień. "Spieprzyłem, powinienem był zrobić to lepiej" - stwierdził na Twitterze 30-letni przedsiębiorca.

W piątek 11 listopada FTX, jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, złożyła wniosek o upadłość, a jej założyciel, 30-letni Sam Bankman-Fried, zrezygnował z funkcji dyrektora . Do upadku giełdy miały przyczynić się błędy w zarządzaniu. Ze spółki miał zostać wyprowadzony co najmniej miliard dolarów środków należących do klientów.

Sam Bankman-Fried: "jestem tak znudzony, że zaraz umrę"

FTX i "najbardziej szalone transakcje, jakie kiedykolwiek widziałem"

W 2019 roku założył FTX, giełdę kryptowalut. Gdy w następnym roku pandemia COVID-19 rozprzestrzeniła się na całym świecie, zainteresowanie nimi eksplodowało, a Bankmanowi-Friedowi przyniosło to majątek sięgający 26 mld dolarów. Jak wyjaśnia portal Market Watch, SBF znalazł sposób na wykorzystanie spreadu między amerykańskimi i japońskimi cenami bitcoinów. W rozmowie z "New York Magazine" wyjaśniał, że stworzył "łańcuch pośredników, w tym mało znane banki w wiejskich regionach Japonii, aby skorzystać z miesięcznej rozbieżności cen". Jak twierdzi, zarabiał wtedy ze swoimi współpracownikami do 25 milionów dolarów dziennie. Mówił, że to "najbardziej szalone transakcje, jakie kiedykolwiek widział".