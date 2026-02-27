Andrzej Domański o pożyczce z SAFE: oszczędność do 60 miliardów złotych

Andrzej Domański o oprocentowaniu pożyczki w ramach programu SAFE

- To będzie oprocentowanie w pierwszym etapie bliskie trzem procentom. Ono będzie zależne później od warunków rynkowych, przy czym pamiętajmy, że będą one zdecydowanie bardziej korzystne niż te, które dotyczą obligacji emitowanych przez Skarb Państwa czy przez Bank Gospodarstwa Krajowego - powiedział minister finansów Andrzej Domański, odnosząc się do programu SAFE.

Jak dodał, pożyczka jest długoterminowa z okresem spłaty 45-letnim z "dziesięcioletnią karencją".

- Co bardzo ważne, nasze szacunki mówią o tym, że w zależności od tego, czy porównujemy oprocentowanie pożyczki SAFE do oprocentowania obligacji skarbowych, czy emitowanych przez BGK, to mówimy o oszczędnościach dla polskiego podatnika sięgających od 36 do nawet 60 miliardów złotych - zaznaczył.

Domański: nie ma możliwości pożyczenia 44 mld zł na rynku

Domański przekazał, że o zmianie oprocentowania w przyszłości będą decydowały warunki rynkowe. - Tym niemniej można z całą pewnością założyć, że kredyt [SAFE - red.] będzie wyraźnie tańszy niż próba szukania takich pieniędzy na rynku" - powiedział.

- Powiem jeszcze jedną rzecz. W tej chwili nie byłoby technicznej możliwości, żebyśmy pożyczyli 44 miliardów złotych na rynku w ciągu miesiąca czy w perspektywie czteroletniej - dodał.

Minister stwierdził, że rząd PiS zaciągnął wobec Korei Południowej dług, którego koszty są "około dwukrotnie wyższe od tego oprocentowania, które będziemy mieć w przypadku SAFE".

Poprawki Senatu przyjęte

Ustawa wdrażająca SAFE została w piątek przyjęta przez Sejm po poprawkach Senatu. Zakłada ona stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE.

Senackie poprawki dotyczą zapewnienia m.in., że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, a także wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania środków finansowych z SAFE oraz sprawozdawczości z prowadzenia tej kontroli.

W ramach unijnego programu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro, czyli ok. 180 mld zł w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Polska jest największym beneficjentem tego programu. Według deklaracji rządu ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.

To koniec prac parlamentarnych nad ustawą o SAFE. Trafi ona teraz do prezydenta, który ma 21 dni na podjęcie decyzji.

Program SAFE

Instrument SAFE to program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich Unii Europejskiej. Przewiduje on łącznie 150 miliardów euro wsparcia w postaci między innymi nisko oprocentowanych pożyczek - przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.

SAFE ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego. Został ustanowiony w 2025 roku w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji oraz niepewności wokół dalszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie. Celem programu jest też zmniejszenie uzależnienia od uzbrojenia z USA i wzmocnienie przemysłów obronnych państw unijnych. Z tego powodu SAFE dopuszcza możliwość zakupów w krajach trzecich tylko w ograniczonym zakresie. Koszt komponentów wyprodukowanych w państwach zaangażowanych w SAFE musi wynieść co najmniej 65 procent.

