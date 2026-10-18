"Sabotaż lub dywersja". Kolejny incydent ze Starlinkiem

Pytania o zakłócenia w działaniu Starlinka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Karolis Kavolelis/Shutterstock

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"Dzisiaj po północy doszło do kolejnego incydentu - podjęto próbę podpalenia litewskiej firmy, w której przechowywany jest sprzęt łącznościowy Starlink. Służby ostrzegły tę firmę przed możliwymi atakami, wzmocniono ochronę, a zamach się nie powiódł" - napisał w mediach społecznościowych premier Litwy.

Premier o sabotażu lub dywersji

W rozmowie z radiem publicznym LRT dodał: - Widać, że próbowano dokonać sabotażu lub dywersji. Podobne działania powtarzają się w całej Europie. Należy uznać to za element rosyjskiej wojny hybrydowej.

Jak wyjaśnił, firma zapewnia łączność za pośrednictwem dziewięciu anten satelitarnych Starlink wykorzystywanych przez Ukrainę. Sprawcy mieli próbować podpalić anteny i urządzenia sterujące. Na miejscu znaleziono pojemniki z płynami łatwopalnymi o różnej pojemności, w tym kanister dziesięciolitrowy.

Premier zwołuje posiedzenie komisji

Premier wyraził nadzieję, że osoby odpowiedzialne za próbę podpalenia zostaną wkrótce zatrzymane. Zaznaczył, że śledztwo trwa, a szczegóły dotyczące sprawców i ewentualnych zleceniodawców nie mogą być na razie ujawniane.

Sinkeviczius zapowiedział zwołanie na poniedziałek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego omówione zostaną zarówno próba podpalenia firmy, jak i niedzielny incydent z dronem, który wleciał w litewską przestrzeń powietrzną.