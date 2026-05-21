Ze świata

Parking w Rzymie droższy niż mieszkanie. Cena szokuje

Miejsce parkingowe w podziemnym garażu kamienicy w historycznym centrum Rzymu, w pobliżu Piazza Navona, zostało wystawione na sprzedaż za rekordowe 260 tysięcy euro. To kwota, za którą w innych częściach miasta można kupić dwupokojowe mieszkanie.

Stołeczne media przytoczyły ogłoszenie, jakie opublikowała jedna z agencji nieruchomości: "Do sprzedaży miejsce postojowe w garażu, znajdującym się w podziemiach eleganckiego budynku”.

Cena za 13 metrów kwadratowych miejsca parkingowego to 260 tysięcy euro, czyli 20 tys. euro za metr.

Cena, jak za dwupokojowe mieszkanie

To tyle, ile kosztuje metr kwadratowy apartamentu w prestiżowej okolicy lub nawet kilka razy więcej niż w innych, dalej położonych dzielnicach Wiecznego Miasta.

Portal Roma Today odnotował, że w stolicy Włoch brak miejsc w garażach i na parkingach sprawia, że ceny stale rosną bijąc rekordy. Jak zauważył portal miejsce w garażu w historycznym centrum stało się absolutnym luksusem.

Plan władz na rozwiązanie kryzysu

Ale jak wynika ze statystyk z lutego tego roku, także w innych dzielnicach w ciągu mniej niż dwóch lat odnotowano wzrost cen o 10 tysięcy euro za garaż; z kilku do kilkunastu tysięcy euro.

Władze Rzymu ogłosiły, że do przyszłego roku zbudują nowe parkingi i utworzą 10 tysięcy miejsc postojowych.

Na razie - jak podkreślono - trudno przewidzieć, czy te nowe inwestycje uspokoją sytuację na rynku.

Źródło: PAP
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
