Rzeki i kanały zafarbowane na zielono. "Rząd mówi, Ziemia tonie"

W wydanym oświadczeniu przedstawiciele międzynarodowego ruchu Extinction Rebellion wyjaśnili, że swoją akcją we Włoszech chcą potępić "kolejną porażkę polityczną COP28 i światowych rządów w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu". "Za kilka godzin te wody wrócą do stanu poprzedniego. A w czasie, gdy rządy debatują, my liczymy straty i ofiary ciągłych powodzi i pożarów" - stwierdzono. W sobotnie popołudnie w Rzymie wody Tybru zabarwione zostały zieloną substancją w rejonie wyspy Tiberina w centrum miasta. Rozdawano tam ulotki zachęcające: "Buntuj się razem z nami". W Mediolanie zielony kolor przybrała woda w jednym z systemu kanałów - Naviglio Grande. "Rząd mówi, Ziemia tonie" - to hasło towarzyszyło temu protestowi. W Wenecji fluoresceinę wlano do Canal Grande koło mostu Rialto w historycznym centrum. W Turynie tę samą substancję wlało do rzeki Pad kilkunastu aktywistów, którzy mówili o fiasku COP28. W Bolonii na zielono zabarwiony został odcinek rzeki Reno.