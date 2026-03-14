Miliardy prowizji dla admnistracji Trumpa. Ogromna zapłata od TikToka

Nowi inwestorzy TikToka zapłacą 10 miliardów dolarów prowizji administracji prezydenta Donalda Trumpa. Jak informuje "New York Times", pieniądze mają trafić do Departamentu Skarbu jako wynagrodzenie za rolę rządu Stanów Zjednoczonych w negocjacjach dotyczących przejęcia oraz dalszej przyszłości popularnej aplikacji.

Według informacji dziennika część tej kwoty, wynosząca około 2,5 mld dolarów, została przekazana w styczniu podczas finalizacji transakcji. Pozostała należność ma być uregulowana w kolejnych ratach. Nowymi inwestorami w amerykańskiej strukturze TikToka są między innymi firma technologiczna Oracle, emiracki fundusz inwestycyjny MGX oraz fundusz Silver Lake. Każdy z tych podmiotów objął po 15 procent udziałów.

Porozumienie kończy wieloletnie spory

Porozumienie kończy wieloletnie spory prawne i polityczne wokół aplikacji należącej pierwotnie do chińskiej spółki ByteDance, którą w Waszyngtonie postrzegano jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W ramach umowy wyodrębniono amerykańską część działalności, a ByteDance ograniczył swoje udziały do niespełna 20 procent na rzecz nowych inwestorów.

"NYT" zwraca uwagę, że Biały Dom odegrał w tych negocjacjach wyjątkowo aktywną rolę. Trump powierzył ich prowadzenie wiceprezydentowi JD Vance’owi, zapowiadając wcześniej, że rząd wynegocjuje wysoką opłatę za doprowadzenie do ugody. Vance wycenił wartość amerykańskiego oddziału TikToka na około 14 mld dolarów. Oznacza to, że rządowa prowizja stanowi blisko 70 procent tej kwoty.

Część nowych udziałowców ma bliskie powiązania z obecną administracją. Należy do nich Larry Ellison, współzałożyciel Oracle i sojusznik prezydenta Trumpa, a także podmioty powiązane z miliarderem Michaelem Dellem oraz firmą inwestycyjną Susquehanna. Zgodnie z opinią ekspertów tak wysoka prowizja na rzecz państwa jest zjawiskiem bezprecedensowym. Rzecznicy wiceprezydenta, resortu skarbu oraz przedstawiciele inwestorów odmówili gazecie komentarza w tej sprawie.

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

TikTokDonald TrumpUSA
