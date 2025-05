Spadki po słowach Donalda Trumpa

- Głównym tematem dzisiaj jest wpis Trumpa. Inwestorzy są zadowoleni z danych PCE, ale to nie one są główną siłą napędową dzisiejszych notowań - powiedział Robert Pavlik, starszy menedżer portfela w Dakota Wealth.

Wall Street radzi sobie dobrze

To był zmienny miesiąc dla akcji, ze względu na zmienne podejście Trumpa do kwestii taryf. To trzymało inwestorów w napięciu, a łagodniejsza postawa w sprawie taryf, wraz z optymistycznymi wynikami finansowymi firm i umiarkowanymi danymi o inflacji, pomogły indeksowi S&P 500 odbić się od kwietniowych minimów. Obecnie jest on około 4 proc. poniżej rekordu wszech czasów z lutego.