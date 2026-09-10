Rynek reaguje na słowa Trumpa. "Desperacko próbuje"

Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi (wideo z 20 sierpnia 2026 roku) Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JEFF MCWHORTER

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Cena ropy naftowej ok. godz. 9.45:

baryłka ropy West Texas Intermediate kosztuje około 96 dolarów,

Brent na ICE jest wyceniana po ok. 100 dolarów za baryłkę.

Trump o wojnie z Iranem

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w środę, że wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do Kongresu i wtedy też spadną ceny ropy naftowej.

Donald Trump przed odlotem do Dallas na konwencję Partii Republikańskiej powiedział na lotnisku dziennikarzom, że wojna w Iranie - która spowodowała gwałtowny wzrost światowych cen energii i wywołała niepokój wśród wyborców w USA - "zakończy się natychmiast po wyborach".

Zapytany, dlaczego tak się stanie, prezydent Trump odpowiedział, że Iran "nie wytrzyma już dłużej - desperacko próbuje wpłynąć na wynik wyborów". Donald Trump przekonywał również, że po tych wyborach cena ropy "gwałtownie spadnie".

Na 3 listopada w Stanach Zjednoczonych wyznaczone są wybory do Kongresu, w których wyłoniony zostanie cały skład Izby Reprezentantów i nieco ponad jedna trzecia Senatu (35 senatorów).

- Rosnące ceny ropy naftowej będą powodem do obaw przed wyborami uzupełniającymi w USA - twierdzi Warren Patterson, szef strategii rynku surowców w ING Groep NV.

Dowiedz się więcej: Trump o zakończeniu wojny z Iranem. Padła konkretna data

Iran zapowiada nowe ograniczenia

Tymczasem Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił, że nowa strefa zamknięta dla żeglugi będzie sięgała od portu Czabahar w głąb Zatoki Omańskiej i Morza Arabskiego. Dokładna lokalizacja strefy ma zostać ogłoszona w późniejszym terminie.

W niedzielę sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei oświadczył w rozmowie z krajową telewizją, że nowa strefa będzie zaczynać się w punkcie, w którym rozpoczyna się amerykańska blokada Iranu i będzie obejmować obszary Zatoki Perskiej.

Iran dąży do pełnej kontroli nad Ormuzem. Przed wojną tym szlakiem transportowano ok. 20 proc. zużywanej na świecie ropy. Nadzór nad Ormuzem umożliwiłby Iranowi wywieranie nacisku zarówno na kraje sprzedające surowce energetyczne, jak i na te, które je kupują.

Teheran zapowiedział, że statki pokonujące cieśninę będą musiały za to zapłacić i uzgodnić swoją trasę z irańskimi władzami.

Dowiedz się więcej: Otwarcie cieśniny Ormuz. Iran stawia warunki

Gotowość Iranu

Iran jest też gotowy na bardziej intensywną wojnę i mocne kontrataki, jeśli USA będą nadal atakować jego terytorium i infrastrukturę - zapowiedział jeden z wysokich rangą irańskich urzędników.

Obawy przed długotrwałym konfliktem na Bliskim Wschodzie przyczyniły się do wzrostu cen ropy, a notowania Brent i WTI wzrosły od początku tego roku o ponad 65 proc. Ceny produktów rafinowanych, jak olej napędowy, wzrosły jeszcze mocniej.