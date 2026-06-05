Ze świata Rynek pracy w USA pozytywnie zaskoczył. Mimo to ryzyko nie znika Oprac. Alicja Skiba |

Szef MON: pracujemy nad przekształcaniem obecności wojsk USA z rotacyjnej w stałą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ubiegłym miesiącu wzrost zatrudnienia w USA utrzymywał prężne tempo - przybyły 172 tys. nowych etatów. To i tak oznaczało spadek względem kwietnia, kiedy odnotowano 179 tys. - po skorygowaniu danych w górę, jak przekazało biuro Departamentu Pracy. Ekonomiści Reutersa oczekiwali wzrostu w maju o 85 tys. wobec kwietniowych 115 tys.

Z kolei stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu utrzymała się na niezmienionym poziomie 4,3 proc., zgodnie z oczekiwaniami analityków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Cła USA miały walczyć z wyzyskiem. Efekt może być inny

Gospodarka odporna, ryzyko nie znika

Dane z ostatnich miesięcy sugerują, że rynek pracy i gospodarka USA pozostają odporne mimo szeregu wstrząsów na czele ze skutkami blokady cieśniny Ormuz trwającej odkąd Izrael i Stany Zjednoczone zaatakowały Iran 28 lutego.

Ekonomiści ostrzegają jednak, że przedłużająca się wojna i rosnące w konsekwencji ceny benzyny mogą napędzić inflację. Dane o rynku pracy w USA są kluczowe dla Rezerwy Federalnej przy podejmowaniu decyzji o wysokości stóp procentowych.

OGLĄDAJ: TVN24