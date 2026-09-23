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Rynek dawno tego nie widział. Najdłuższa seria od ponad roku

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Giełda w Nowym Jorku, Wall Street
Miłosz Motyka o kolejnej obniżce cen paliw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL
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Kurs ropy naftowej kontynuuje serię spadków. Inwestorzy liczą na postęp w rozmowach USA i Iranu oraz na zwiększenie eksportu saudyjskiej ropy rurociągiem Wschód-Zachód.

W środę rano ok. 9.30 notowania ropy kształtują się następująco:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 90 dolarów;
  • Brent na ICE była wyceniana po około 99 dolarów za baryłkę - to niżej o prawie 9 proc. biorąc pod uwagę 6 ostatnich sesji.

Ropa tanieje od 6 dni - to najdłuższy okres spadków cen surowca od sierpnia 2025 r.

Rynek liczy na postęp w rozmowach

Nastroje inwestorów poprawiły się po tym, jak Stany Zjednoczone zasygnalizowały postęp w działaniach dyplomatycznych zmierzających do zakończenia wojny z Iranem.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że we wtorek w Nowym Jorku doszło do produktywnego spotkania z irańską delegacją. Zapowiedział kolejne rozmowy.

Jak przekazał, amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner spotkali się z członkami irańskiej delegacji na trzygodzinnych rozmowach.

- To było bardzo dobre spotkanie (...) Nie wyobrażam sobie, dlaczego oni (Irańczycy) nie chcą tego po prostu zrobić (zawrzeć porozumienia) - powiedział Donald Trump.

- Mamy zaplanowane kolejne w bardzo bliskiej przyszłości - podkreślił.

Do spotkania doszło po tym, jak podczas swojego wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Donald Trump oznajmił, że ma do wyboru albo zawrzeć porozumienie z Iranem, albo "unicestwić Republikę Islamską".

Iran zaostrza warunki

Tymczasem rzecznik irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Hossein Mohebi powiedział we wtorek w wywiadzie dla AFP, że Teheran zaostrzył warunki dotyczące zakończenia wojny z USA, a Waszyngton "nie ma innego wyboru", jak je zaakceptować. Iran domaga się teraz zakończenia blokady Jemenu.

Mohebi przypomniał, że Iran zawarł 17 czerwca porozumienie z USA, które nie zapobiegło jednak wznowieniu działań wojennych przez Stany Zjednoczone.

- Nie jesteśmy ich zabawką i nie mogą oni jednostronnie naruszać porozumienia, które sami podpisali (...). A zatem zaostrzyliśmy nasze warunki - dodał.

Dotychczas Teheran domagał się, w zamian za otwarcie cieśniny Ormuz, wstrzymania działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie, odblokowania zamrożonych irańskich aktywów oraz zniesienia amerykańskiej blokady irańskich portów.

W lipcu wspierany przez Iran jemeński ruch Huti włączył się jednak do walk i obecnie atakuje głównie cele w Arabii Saudyjskiej.

- Kwestia Jemenu nie była przedmiotem poprzedniego porozumienia. Teraz domagamy się, by dodane zostało (do porozumienia) zniesienie blokady - oświadczył Mohebi.

Nie wykluczył też, że w przypadku wznowienia działań wojennych reakcja Iranu może sięgnąć poza Bliski Wschód.

- Nie staramy się rozszerzyć tej wojny - dodał rzecznik IRGC, ale zastrzegł, że jeśli będzie to konieczne Teheran podejmie takie kroki.

Teheran gotowy otworzyć Ormuz

Wcześniej we wtorek wysoki rangą urzędnik irański powiedział Reutersowi, że Teheran gotów jest otworzyć cieśninę Ormuz w ciągu siedmiu dni, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję wojskową i zniosą blokadę irańskich portów.

Na notowania ropy wpływają także doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Królestwo planuje w najbliższych dniach przywrócić normalny eksport surowca rurociągiem Wschód–Zachód, którego przepustowość wynosi 7 mln baryłek dziennie.

Rurociąg został już ponownie uruchomiony, ale wolumen transportowanej nim ropy pozostaje na razie niewielki.

Transport ropy rurociągiem Wschód-Zachód, który łączy pola naftowe na wschodzie Arabii Saudyjskiej z portem Janbu nad Morzem Czerwonym, został wstrzymany 13 września wskutek uszkodzeń po ataku dronowym.

Według władz Arabii Saudyjskiej uszkodzeń w liczącym ok. 1,2 tys. km rurociągu dokonały irackie bojówki, które są sprzymierzone z Iranem.

Eksport ropy rurociągiem Wschód-Zachód może zostać wznowiony jeszcze w tym tygodniu, o czym świadczą przybywające do portu Janbu tankowce, a stąd eksportowana jest ropa - poinformowały anonimowe źródła.

Zapasy ropy w USA wzrosły

Tymczasem w USA Amerykański Instytut Paliw (API) podał w swoim branżowym raporcie, że zapasy ropy wzrosły w ub. tygodniu o 1,8 mln baryłek.

Zapasy ropy w hubie magazynowym Cushing wzrosły z kolei o 2,2 mln baryłek - wynika z danych API.

Mniejsze są za to zapasy benzyny i paliw destylowanych - w obu przypadkach o 2,2 mln baryłek - pokazał branżowy raport API.

W środę Departament Energii USA (DoE) poda oficjalne dane o zapasach ropy i jej produktów.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ropa naftowaUSAIran
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