Największy przewoźnik w Europie tnie zimową siatkę połączeń

Ryanair poinformował w czwartek o kolejnej redukcji zimowego rozkładu lotów (listopad-marzec). Irlandzki przewoźnik zmniejszy liczbę lotów do poziomu 40 procent oferty z poprzedniej zimy.

W związku z tym przewoźnik po raz kolejny zredukował rozkład lotów w okresie listopad-marzec, zmniejszając oferowanie z 60 do 40 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Linie zakładają utrzymanie do 65 proc. tras z zimowej siatki połączeń, ale przy zmniejszonych częstotliwościach.