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Ryanair ostrzega pasażerów. Linie lotnicze szykują się na trudny okres

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Ryanair samolot pokład
Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: salarko/Shutterstock
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Droższa ropa może oznaczać znaczne podwyżki cen biletów lotniczych - ostrzegł szef Ryanaira Michael O'Leary. Taki scenariusz jest realny, jeśli ropa pozostanie droga również w przyszłym roku. Przewoźnicy już mierzą się z gwałtownym wzrostem kosztów paliwa - informuje CNBC.

Michael O'Leary mówił o perspektywach cenowych w czwartek przed dorocznym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy Ryanaira. Jego wypowiedzi przytoczył Reuters.

- Spodziewamy się bardzo niewielkiego spadku cen w drugim kwartale, od lipca do września, ale sytuacja w kwartałach kończących się w grudniu i marcu pozostaje całkowicie niepewna - powiedział.

Szef przewoźnika uzależnił dalsze zmiany cen biletów od sytuacji na rynku ropy.

- Jeśli ceny ropy utrzymają się na wysokim poziomie w przyszłym roku, myślę, że nastąpi znaczny wzrost cen biletów lotniczych. Mamy nadzieję, że uda się tego uniknąć - dodał.

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Paliwo lotnicze mocno podrożało

W czwartek ceny ropy rosły w związku z obawami o zaostrzenie napięć na Bliskim Wschodzie i ich wpływ na dostawy surowca. Ropa Brent utrzymywała się powyżej 100 dolarów za baryłkę. Kontrakty na amerykańską ropę WTI drożały o 1,4 proc., do 97,4 dolara za baryłkę.

Wzrost cen ropy przekłada się na koszty paliwa lotniczego. Według danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) w tygodniu zakończonym czwartego września kosztowało ono 171 dolarów za baryłkę. To o 90 proc. więcej niż wynosiła średnia z poprzedniego roku.

Już w kwietniu O'Leary ostrzegał w rozmowie z CNBC, że rosnące koszty paliwa mogą doprowadzić do upadku części słabszych europejskich linii lotniczych jeszcze w tym roku.

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Ryanair zabezpiecza ceny paliwa

Ryanair informował wcześniej, że zabezpieczył ceny 80 proc. paliwa potrzebnego na sezon letni. Takie umowy ograniczają wpływ bieżących wahań cen na koszty przewoźnika.

Jak podaje CNBC, na 2027 rok firma zabezpieczyła zakupy po cenie 67 dolarów za baryłkę. Na 2028 rok zabezpieczenie obejmuje jedynie 15 proc. zapotrzebowania, po cenie 85 dolarów za baryłkę.

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Pasażerowie odkładali rezerwacje

Zysk Ryanaira w pierwszym kwartale spadł o 34 proc. Przewoźnik wiązał ten słabszy wynik z odkładaniem rezerwacji przez pasażerów po rozpoczęciu wojny USA z Iranem 28 lutego.

O'Leary wyjaśniał wcześniej, że obawy podróżnych związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie skłoniły linię do obniżenia cen biletów w pierwszym kwartale. W kwietniu zapewniał też, że latem pasażerów nie czekają podwyżki ani dodatkowe opłaty paliwowe, niezależnie od sytuacji z dostawami.

Źródło: CNBC
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Tagi:
RyanairLinie lotniczeceny ropy
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