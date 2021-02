Z Polski na grecką wyspę. Przewoźnik zapowiedział nową trasę

Dodał, że ograniczenia związane z pandemią COVID-19 zmieniają się regularnie i "Ryanair zezwala teraz na maksymalnie dwie bezpłatne zmiany daty lotów aż do 31 października 2021 roku".

Najwięksi przewoźnicy w Polsce

Wśród przewoźników lotniczych w pierwszej połowie 2020 roku najwięcej pasażerów obsłużył Ryanair - ponad 2,2 mln osób, czyli o 3,6 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Miało to związek z pandemią COVID-19 i ograniczeniami w ruchu lotniczym.

Mniej pasażerów

Z powodu pandemii ruch lotniczy na całym świecie przeżył załamanie. W 2019 roku linie lotnicze przewiozły 4,5 mld pasażerów. Ostatecznych danych za ubiegły rok jeszcze nie ma, ale IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) w ostatnich szacunkach prognozuje spadek o ponad 60 proc. do 1,8 mld przewiezionych osób. Kwiecień 2020 był najgorszym miesiącem dla lotnictwa od II wojny światowej – linie odnotowały ponad 90-proc. spadki.

Koronawirus zmienił też sytuację lotnisk. Warszawskie lotnisko Chopina w 2020 roku obsłużyło niemal 5,5 mln pasażerów, to o ponad 70 proc. mniej niż rok wcześniej. W grudniu ub.r. Lotnisko Chopina obsłużyło 224 tys. pasażerów, tj. o ok. 84 proc. mniej wobec grudnia 2019 r. Od początku 2020 r. z największego polskiego lotniska skorzystało 5,482 mln osób, co oznacza spadek o 70,9 proc.