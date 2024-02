Irlandzka linia lotnicza Ryanair ogłosiła, że może być zmuszona do ograniczenia lotów i podniesienia cen biletów w szczycie sezonu letniego. Powód? Dotknięty kryzysem koncern Boeing nie jest w stanie dostarczyć zamówionych wcześniej samolotów.

Kłopoty Boeinga

Producent wpadł ostatnio w biznesowe tarapaty po incydencie z samolotem typu 737 Max 9. W styczniu podczas lotu z międzynarodowego lotniska w Portland w stanie Oregon do Ontario w Kalifornii z maszyny linii Alaska Airlines odpadł fragment kadłuba i okna.

Od tego czasu wyszły na jaw dalsze problemy z niektórymi samolotami 737, co zakłóciło harmonogram produkcji firmy. Przełożono także certyfikację dwóch nowych wersji odrzutowca.

Ryanair oczekiwał, że Boeing dostarczy do końca kwietnia 57 samolotów Max 8-200. Jednak podczas piątkowej konferencji pasowej dyrektor generalny irlandzkiej linii lotniczej stwierdził, że jest "całkiem pewien", że Ryanair otrzyma od 30 do 40 samolotów, ale jest "znacznie mniej pewny", że otrzyma od 45 do 50 maszyn. - Tak naprawdę nie wiemy, ile samolotów otrzymamy od Boeinga – powiedział ostatecznie O’Leary.