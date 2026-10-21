Ze świata Popularny przewoźnik likwiduje niektóre połączenia. Wśród nich do Polski Oprac. Alicja Skiba |

Samolot linii Ryanair zawrócił krótko po starcie z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Cięcia obejmą lotniska Bruksela-Charleroi i Bruksela-Zaventem. Jak podał portal, wśród likwidowanych tras z Charleroi znalazły się połączenia z Katowicami, Łodzią, Poznaniem i Warszawą-Modlinem. W oficjalnym komunikacie Ryanair nie wymienił poszczególnych kierunków.

Likwidowane trasy

Przewoźnik zapowiedział także przeniesienie sześciu samolotów na inne rynki europejskie. Według spółki maszyny te odpowiadają inwestycji o wartości około 600 mln dolarów. Z lotniska w Zaventem Ryanair ma pozostawić jedynie połączenie z Dublinem.

Wśród likwidowanych tras z obu brukselskich portów znalazły się również loty do Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Maroka i Wielkiej Brytanii.

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Podwyższenie podatku lotniczego

Ryanair wiąże ograniczenia z decyzją rządu Belgii o podwyższeniu podatku lotniczego. Spółka zauważa, że stawka, która na początku 2025 r. wynosiła dwa euro, od 1 stycznia 2027 r. ma sięgnąć siedmiu euro na pasażera. Oznacza to wzrost o 250 proc. w porównaniu z początkiem 2025 r.

Dyrektor generalny Ryanaira Michael O'Leary zarzucił rządowi premiera Barta De Wevera pogarszanie konkurencyjności belgijskich lotnisk. Jego zdaniem wyższe opłaty doprowadzą do odpływu pasażerów, połączeń i inwestycji do państw oferujących przewoźnikom niższe koszty działalności.

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Warunkowy plan rozwoju

Podczas konferencji prasowej w Brukseli O'Leary przedstawił również warunkowy plan rozwoju działalności w Belgii. Gdyby rząd wycofał podwyżkę, linia mogłaby w ciągu siedmiu lat uruchomić 100 nowych tras. Według wyliczeń przewoźnika przełożyłoby się to na utworzenie około tysiąca miejsc pracy.

Ryanair nie przedstawił w komunikacie dokładnych dat zakończenia poszczególnych połączeń z Polską.