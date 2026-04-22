Słowacja liczy na szybkie wznowienie dostaw rurociągiem Przyjaźń
Szefowa resortu napisała, że strona ukraińska poinformowała ją, iż zwiększanie ciśnienia w rurociągu rozpoczęło się w środę rano od Białorusi.
"Według informacji z Ukrtransnaft dziś rano rozpoczęło się tłoczenie i napełnianie rurociągu Druzba po stronie ukraińskiej z Białorusi. Przewidywane wznowienie pompowania i dostaw na Slovensko już jutro rano" - napisała.
Wstrzymanie tranzytu ropy
Wysoki rangą przedstawiciel władz ukraińskich powiedział natomiast w środę agencji AFP, że rurociąg Przyjaźń wznowi działalność "w ciągu kilku godzin".
Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia magistrali w rosyjskim ataku.
Zapowiedź prezydenta Zełenskiego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorek, że jego kraj zakończył naprawę uszkodzonego odcinka rurociągu i może on wznowić działalność.
Od wznowienia dostaw ustępujący premier Węgier Viktor Orban uzależniał odblokowanie pożyczki UE dla Ukrainy wysokości 90 mld euro.
