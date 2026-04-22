Słowacja liczy na szybkie wznowienie dostaw rurociągiem Przyjaźń

Stan wyjątkowy na Słowacji. Konflikt dyplomatyczny z Kijowem wisi na włosku Źródło: TVN

Szefowa resortu napisała, że strona ukraińska poinformowała ją, iż zwiększanie ciśnienia w rurociągu rozpoczęło się w środę rano od Białorusi.

"Według informacji z Ukrtransnaft dziś rano rozpoczęło się tłoczenie i napełnianie rurociągu Druzba po stronie ukraińskiej z Białorusi. Przewidywane wznowienie pompowania i dostaw na Slovensko już jutro rano" - napisała.

Wstrzymanie tranzytu ropy

Wysoki rangą przedstawiciel władz ukraińskich powiedział natomiast w środę agencji AFP, że rurociąg Przyjaźń wznowi działalność "w ciągu kilku godzin".

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia magistrali w rosyjskim ataku.

Zapowiedź prezydenta Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorek, że jego kraj zakończył naprawę uszkodzonego odcinka rurociągu i może on wznowić działalność.

Od wznowienia dostaw ustępujący premier Węgier Viktor Orban uzależniał odblokowanie pożyczki UE dla Ukrainy wysokości 90 mld euro.

Dowiedz się więcej: Zełenski: rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie

