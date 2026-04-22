Słowacja liczy na szybkie wznowienie dostaw rurociągiem Przyjaźń

Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Stan wyjątkowy na Słowacji. Konflikt dyplomatyczny z Kijowem wisi na włosku
Dostawy ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń z Ukrainy na Słowację mają zostać wznowione w czwartek - poinformowała w środę na Facebooku ministra gospodarki Słowacji Denisa Sakova.

Szefowa resortu napisała, że strona ukraińska poinformowała ją, iż zwiększanie ciśnienia w rurociągu rozpoczęło się w środę rano od Białorusi.

"Według informacji z Ukrtransnaft dziś rano rozpoczęło się tłoczenie i napełnianie rurociągu Druzba po stronie ukraińskiej z Białorusi. Przewidywane wznowienie pompowania i dostaw na Slovensko już jutro rano" - napisała.

Wysoki rangą przedstawiciel władz ukraińskich powiedział natomiast w środę agencji AFP, że rurociąg Przyjaźń wznowi działalność "w ciągu kilku godzin".

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia magistrali w rosyjskim ataku.

Magyar apeluje do Zełenskiego. "Powinni go uprzejmie ponownie otworzyć"
Magyar apeluje do Zełenskiego. "Powinni go uprzejmie ponownie otworzyć"

Zapowiedź prezydenta Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorek, że jego kraj zakończył naprawę uszkodzonego odcinka rurociągu i może on wznowić działalność.

Od wznowienia dostaw ustępujący premier Węgier Viktor Orban uzależniał odblokowanie pożyczki UE dla Ukrainy wysokości 90 mld euro.

Zełenski: rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie
Zełenski: rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie

pc
Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

UkrainaWęgrySłowacjaRopa naftowa
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica