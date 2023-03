92-letni Rupert Murdoch ma się ożenić po raz piąty

Potentat medialny Rupert Murdoch, szef konserwatywnego imperium, do którego należy między innymi Fox News, ogłosił swoje zaręczyny ze swoją partnerką Ann Lesley Smith, która była policyjnym kapelanem - podał portal stacji BBC.

92-letni Murdoch i 66-letnia pani Smith spotkali się we wrześniu na imprezie w jego winnicy w Kalifornii. Biznesmen przekazał tabloidowi "New York Post", którego jest właścicielem: - Bałem się zakochać, ale wiedziałem, że to będzie mój ostatni raz. Lepiej, żeby tak było. Jestem szczęśliwy.