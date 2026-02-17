Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Rumunia wzmacnia pozycję w regionie. Przejmie kluczowy port

Siły amerykańskie przechwyciły tankowiec na Oceanie Indyjskim
Źródło: Reuters
Rumuński państwowy Port Konstanca przejął jedyny w Mołdawii port morski, położony u ujścia Dunaju. Dotychczasowym właścicielem spółki zarządzającej portem był Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który nabył ją w 2021 roku - poinformował we wtorek portal Euractiv na platformie X.

W 2021 roku EBOR nabył Danube Logistics Group, spółkę zarządzającą Portem Giurgiulesti. W grudniu 2025 roku Bank zatwierdził sprzedaż rumuńskiej spółce państwowej, a jej akcjonariusze wyrazili zgodę na zakup w ubiegłym tygodniu.

"Dzięki zakupowi Rumunia podejmuje wiążące zobowiązania dotyczące długoterminowego rozwoju portu i umocnienia jego pozycji w regionie Morza Czarnego i dorzeczu Dunaju. Przewiduje się znaczące, długoterminowe inwestycje mające na celu zwiększenie przepustowości portu, ulepszenie i unowocześnienie infrastruktury, a także wzmocnienie jego strategicznego znaczenia w regionie" - napisał Euractiv.

Rumunia przejmuje port w Mołdawii

Portal ocenił, że inwestycja przyczyni się również do rozwoju potencjału morskiego i umocnienia roli rumuńskiego portu w Konstancy w regionie Morza Czarnego, który chce stać się hubem łączącym Unię Europejską z sąsiednimi regionami. Jednocześnie transakcja zapewni operatorom w Rumunii i Mołdawii dodatkowe wsparcie dla przyszłego procesu odbudowy Ukrainy - dodano.

Międzynarodowy Port Giurgiulesti obsługuje ponad 70 proc. importu i eksportu Mołdawii realizowanego drogą wodną. Port, położony u ujścia Dunaju, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Rumunią i w pobliżu granicy z Ukrainą, może obsługiwać zarówno statki rzeczne, jak i morskie. Infrastruktura portu obejmuje terminal naftowy, dwa terminale zbożowe, terminal innych towarów i park biznesowy.

Zwrot w sprawie unijnych funduszy dla Węgier
Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski
Tusk dostał wiadomość od Zełenskiego. "Będę w Kijowie"
Krytyka działań USA, znane wszystkie ofiary pożaru, Tomasiak ósmy w Innsbrucku
Strategiczny port w czasie wojny

Portal Balkan Insight przypomniał, że po blokadzie ukraińskich portów Morza Czarnego przez Rosję w 2022 roku, Port Giurgiulesti odegrał kluczową rolę w usprawnieniu przepływu towarów do i z Ukrainy. W kolejnych latach obsługiwał rekordowe wolumeny ładunków, wynoszące od 1,8 do 2 mln ton rocznie - dodano.

Analitycy twierdzą, że przejmując kontrolę nad Giurgiulesti, Rumunia dąży do wzmocnienia regionalnego korytarza handlowego, zmniejszenia zależności od szlaków objętych konfliktami oraz umocnienia swojej pozycji strategicznego centrum logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej - zauważono w tekście portalu.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images

RumuniaMołdawia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica