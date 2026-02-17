Rumunia wzmacnia pozycję w regionie. Przejmie kluczowy port

Siły amerykańskie przechwyciły tankowiec na Oceanie Indyjskim Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W 2021 roku EBOR nabył Danube Logistics Group, spółkę zarządzającą Portem Giurgiulesti. W grudniu 2025 roku Bank zatwierdził sprzedaż rumuńskiej spółce państwowej, a jej akcjonariusze wyrazili zgodę na zakup w ubiegłym tygodniu.

"Dzięki zakupowi Rumunia podejmuje wiążące zobowiązania dotyczące długoterminowego rozwoju portu i umocnienia jego pozycji w regionie Morza Czarnego i dorzeczu Dunaju. Przewiduje się znaczące, długoterminowe inwestycje mające na celu zwiększenie przepustowości portu, ulepszenie i unowocześnienie infrastruktury, a także wzmocnienie jego strategicznego znaczenia w regionie" - napisał Euractiv.

Guvernul României anunță oficial cumpărarea Portului Giurgiulești din Republica Moldova #FlanculEstichttps://t.co/qPr43nUugL pic.twitter.com/muxkjWKiFn — EURACTIV România (@EurActivRomania) February 17, 2026 Rozwiń

Rumunia przejmuje port w Mołdawii

Portal ocenił, że inwestycja przyczyni się również do rozwoju potencjału morskiego i umocnienia roli rumuńskiego portu w Konstancy w regionie Morza Czarnego, który chce stać się hubem łączącym Unię Europejską z sąsiednimi regionami. Jednocześnie transakcja zapewni operatorom w Rumunii i Mołdawii dodatkowe wsparcie dla przyszłego procesu odbudowy Ukrainy - dodano.

Międzynarodowy Port Giurgiulesti obsługuje ponad 70 proc. importu i eksportu Mołdawii realizowanego drogą wodną. Port, położony u ujścia Dunaju, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Rumunią i w pobliżu granicy z Ukrainą, może obsługiwać zarówno statki rzeczne, jak i morskie. Infrastruktura portu obejmuje terminal naftowy, dwa terminale zbożowe, terminal innych towarów i park biznesowy.

Strategiczny port w czasie wojny

Portal Balkan Insight przypomniał, że po blokadzie ukraińskich portów Morza Czarnego przez Rosję w 2022 roku, Port Giurgiulesti odegrał kluczową rolę w usprawnieniu przepływu towarów do i z Ukrainy. W kolejnych latach obsługiwał rekordowe wolumeny ładunków, wynoszące od 1,8 do 2 mln ton rocznie - dodano.

Analitycy twierdzą, że przejmując kontrolę nad Giurgiulesti, Rumunia dąży do wzmocnienia regionalnego korytarza handlowego, zmniejszenia zależności od szlaków objętych konfliktami oraz umocnienia swojej pozycji strategicznego centrum logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej - zauważono w tekście portalu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams