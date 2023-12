Rudy Giuliani złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Rudy Giuliani, były prawnik Donalda Trumpa, złożył w czwartek wniosek o ogłoszenie upadłości. Stało się to po tym, jak sąd zdecydował, że musi zapłacić odszkodowanie w wysokości 148 milionów dolarów dwóm pracownicom komisji wyborczej, które pomówił o dokonywanie fałszerstw.

Rudy Giuliani , znany jako "burmistrz Ameryki" ze względu na swoje przywództwo w Nowym Jorku po atakach z 11 września 2001 roku, w złożonym w sądzie w Nowym Jorku wniosku o upadłość wymienił długi o wartości od 100 do 500 milionów dolarów - podaje Reuters. Na liście znalazło się 148 mln dolarów odszkodowania zasądzone w ubiegłym tygodniu przez sąd federalny w Waszyngtonie za pomówienie dwóch pracownic komisji wyborczej w Atlancie.

We wniosku Giuliani wymienił też "nieznaną" sumę zobowiązań wobec producentów maszyn i programów do głosowania, firm Smartmatic i Dominion, które pozwały go za rozsiewanie teorii o ich udziale w rzekomych fałszerstwach wyborczych. Dodatkowo ujawnił, że zalega z płatnością niemal 1 mln dolarów podatków. Swoje aktywa wycenił na 10 mln.