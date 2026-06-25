Ze świata Żegluga przez Ormuz powróciła do normalnego poziomu. Statki płyną pod eskortą Oprac. Paulina Karpińska |

Czterech Republikanów podpisało rezolucję nakazującą prezydentowi wycofanie się z wojny z Iranem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Elke Scholiers/Getty Images

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Przepływ ropy naftowej przez cieśninę Ormuz jest podobny do tego sprzed wybuchu wojny z Iranem, ponieważ tankowce opuszczają kluczowy szlak wodny pod opieką eskorty wojskowej - stwierdził sekretarz energii USA Chris Wright.

- Mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 24 godzin przepłynęło około 72 statków i 20 milionów baryłek ropy - oznajmił Wright podczas konferencji Reuters Global Energy Forum w Nowym Jorku. - Dziś mamy normalne przepływy - dodał.

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Wright: Iran nie będzie miał możliwości zamknięcia cieśniny Ormuz

Wymienione przez Wrighta 20 mln to jeden milion więcej niż dzień wcześniej i odpowiada średniemu przepływowi przez Ormuz przed amerykańsko-izraelskimi atakami na Iran.

Niemal do poziomu sprzed wojny wróciły też ceny surowca. Ropa Brent osiągnęła w środę cenę 73 dolarów za baryłkę.

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Wright zapewniał, że nawet w przypadku braku porozumienia na temat końcowej umowy pokojowej z Iranem, cieśnina Ormuz nie zostanie zamknięta, bo - jego zdaniem - Iran nie będzie miał takiej możliwości.

- Iran nie będzie miał możliwości zamknięcia cieśniny Ormuz w przyszłości. To kluczowa sprawa, ich kluczowa siła nacisku, a my odbieramy im tę siłę nacisku - zapewniał.

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Rozminowanie cieśniny może zająć kilka tygodni

Wright powiedział, że wiele statków opuszczających cieśninę unikało głównego kanału z obawy przed minami, a zamiast tego przepływało blisko wybrzeża Iranu lub wzdłuż południowego szlaku w pobliżu Omanu, pod eskortą wojskową.

Zaznaczył, że choć liczba statków jest mniejsza od normy, to są to większe tankowce. Mimo to przyznał, że pełny powrót do normy może zostać opóźniony przez miny rozmieszczone w cieśninie.

- Aby powrócić do pełnej normalności, konieczne będzie rozminowanie cieśniny, co prawdopodobnie zajmie kilka tygodni - powiedział.

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