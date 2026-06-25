Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Żegluga przez Ormuz powróciła do normalnego poziomu. Statki płyną pod eskortą

|
Tankowce i statki towarowe stoją na kotwicy u wybrzeży portu Sultan Qaboos w Maskacie, stolicy Omanu.
Czterech Republikanów podpisało rezolucję nakazującą prezydentowi wycofanie się z wojny z Iranem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Elke Scholiers/Getty Images
Przepływ tankowców przez cieśninę Ormuz wrócił do poziomu sprzed wojny z Iranem - przekazał minister energii USA Chris Wright. Zaznaczył jednak, że do powrotu do pełnej normalności, konieczne będzie rozminowanie cieśniny.

Przepływ ropy naftowej przez cieśninę Ormuz jest podobny do tego sprzed wybuchu wojny z Iranem, ponieważ tankowce opuszczają kluczowy szlak wodny pod opieką eskorty wojskowej - stwierdził sekretarz energii USA Chris Wright.

- Mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 24 godzin przepłynęło około 72 statków i 20 milionów baryłek ropy - oznajmił Wright podczas konferencji Reuters Global Energy Forum w Nowym Jorku. - Dziś mamy normalne przepływy - dodał.

Rubio o cieśninie Ormuz: żaden kraj nie ma prawa
Dowiedz się więcej:

Rubio o cieśninie Ormuz: żaden kraj nie ma prawa

Wright: Iran nie będzie miał możliwości zamknięcia cieśniny Ormuz

Wymienione przez Wrighta 20 mln to jeden milion więcej niż dzień wcześniej i odpowiada średniemu przepływowi przez Ormuz przed amerykańsko-izraelskimi atakami na Iran.

Niemal do poziomu sprzed wojny wróciły też ceny surowca. Ropa Brent osiągnęła w środę cenę 73 dolarów za baryłkę.

>>> Tak rynek ropy reaguje na sytuację w Iranie

Wright zapewniał, że nawet w przypadku braku porozumienia na temat końcowej umowy pokojowej z Iranem, cieśnina Ormuz nie zostanie zamknięta, bo - jego zdaniem - Iran nie będzie miał takiej możliwości.

- Iran nie będzie miał możliwości zamknięcia cieśniny Ormuz w przyszłości. To kluczowa sprawa, ich kluczowa siła nacisku, a my odbieramy im tę siłę nacisku - zapewniał.

OGLĄDAJ: "Wygranym może być Iran. To katastrofa". Co zmusiło Trumpa do ustępstw?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Rozminowanie cieśniny może zająć kilka tygodni

Wright powiedział, że wiele statków opuszczających cieśninę unikało głównego kanału z obawy przed minami, a zamiast tego przepływało blisko wybrzeża Iranu lub wzdłuż południowego szlaku w pobliżu Omanu, pod eskortą wojskową.

Zaznaczył, że choć liczba statków jest mniejsza od normy, to są to większe tankowce. Mimo to przyznał, że pełny powrót do normy może zostać opóźniony przez miny rozmieszczone w cieśninie.

- Aby powrócić do pełnej normalności, konieczne będzie rozminowanie cieśniny, co prawdopodobnie zajmie kilka tygodni - powiedział.

OGLĄDAJ: Arłukowicz: mam marzenie, żeby Naczelna Rada Lekarska zaczęła współpracować z ministrem
2506_rp_arlukowicz
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
23 min
CnB_250636_3
Premiera"Czy ktoś się kiedyś nie kapnie?" Fałszywi studenci zalewają polski rynek pracy
TVN24
Źródło: PAP
Tagi:
Cieśnina OrmuzRopa naftowa
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Łukasz Kijek opowiadał o tym, jak wydobywana jest ropa naftowa
Największe upusty na ropę od ponad dekady
Rynki
TANKOWANIE paliwo stacja
Tyle zapłacimy za paliwo w czwartek
Moto
zloto shutterstock_1689534922_1
Ostry zjazd cen złota. "Korekta oczekiwań"
Rynki
Hiszpania, Marbella, jachty, port, marina, nieruchomości
Kupują tam domy jako "plan awaryjny". Gwałtowny wzrost cen w kraju
Ze świata
Kim Dzon Un z żoną Ri Sol-ju (pierwsza z lewej) i córką Kim Ju Ae
"Zwykli ludzie nie mogą nawet marzyć". Nowy trend w Korei Północnej
Ze świata
Binance
Binance rozesłał maile do polskich klientów. "Usługi zostaną ograniczone"
Ze świata
Pociąg Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi z prędkością 250 km/h. Od przyszłego roku nowe trasy
Z kraju
upal lato slonce budowa praca robotnik inzynier shutterstock_2465936279_1
Wzmożone kontrole w czasie upałów. Ministra apeluje
Dla pracownika
Donald Tusk
Nowy odcinek drogi przed wakacjami. "Wyższy standard niż w zachodniej Europie"
Z kraju
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Spada poparcie dla euro w Polsce. Wyprzedzili nas Szwedzi
Ze świata
upal wentylator shutterstock_2783579569_1
W tych godzinach wyłącz klimatyzację. Operator tłumaczy
Z kraju
LineShine znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu Top500 jako najszybszy superkomputer świata. Pracownik przeprowadza testy superkomputera w Narodowym Centrum Superkomputerowym w Wuxi w prowincji Jiangsu w Chinach
Najpotężniejszy superkomputer na świecie. Zmiana lidera
Tech
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Ponad miliard złotych zysku. Państwowa spółka chwali się wynikami
Z kraju
kamery monitoring shutterstock_1589547073
Władze uruchamiają system donosów z nagrodami
Ze świata
caracas wenezuela shutterstock_2590643785
Ma przebić kryzys Grecji. Skala zaskoczyła rynek
Ze świata
ropa naftowa
Takie są ceny ropy. Rynek reaguje na sytuację w Iranie
Rynki
Paliwa ceny stacja benzynowa tankowanie
Tak się zmienią ceny paliw w czwartek
Z kraju
Friedrich Merz
Rewolucja emerytalna w Niemczech. Ważna zapowiedź Merza
Ze świata
Kobieta wpłaciła zaliczkę za wynajem i już jej nie odzyskała (zdj. ilustracyjne)
Gigant technologiczny kontra USA. Pozew za wpisanie na czarną listę
Ze świata
neonet logo neon shutterstock_2586571405
Milionowa kara dla sieci sklepów. Jest decyzja urzędu
Z kraju
shutterstock_2273850605
Nastolatek pozwał platformy. YouTube już się dogadał
Ze świata
Stopa bezrobocia w Polsce
Stopa bezrobocia w maju. Nowe dane
Z kraju
Główny Inspektor Pracy apeluje o skracanie czasu pracy w upalne dni
Idzie fala gorąca. Co przysługuje pracownikowi w upały?
Dla pracownika
wlochy wakacje shutterstock_1919785571
Turystyczny raj zaostrza zasady. Koniec z pobłażliwością
Turystyka
Inwestor, giełda, broker, trader
"Stracili impet". Spadki na Wall Street nie ustają
Tech
shutterstock_268930547
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
stacja tankowanie paliwo
Ile kosztuje paliwo? Tyle zapłacimy w środę
Moto
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Wysoka wygrana w Polsce
Z kraju
Statki w cieśninie Ormuz
Rubio o cieśninie Ormuz: żaden kraj nie ma prawa
Ze świata
gdansk shutterstock_1460207540
Po co nam konferencja w Gdańsku? "Byłaby to ogromna porażka"
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica