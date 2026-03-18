"Rozległe zniszczenia". Iran zaatakował kluczowy kompleks energetyczny

"Obrona cywilna opanowała pożar w Ras Laffan. Nie ma informacji o rannych" - podało katarskie MSW w komunikacie. Państwowy koncern naftowy QatarEnergy poinformował, że po ataku rakietowym na Ras Laffan doszło do "rozległych zniszczeń".
"Iran uparcie celuje w Katar"
Katar potępił atak, stwierdzając, że stanowi on "bezpośrednie zagrożenie" dla bezpieczeństwa narodowego kraju. "Iran uparcie celuje w Katar i jego sąsiednie państwa, co stanowi nieodpowiedzialne działanie" - dodało katarskie ministerstwo spraw zagranicznych.
Ras Laffan, położone 80 km na północ od Dohy, jest centrum przemysłu energetycznego i mieści wiele międzynarodowych firm.
Obiekt w Ras Laffan, należący do QatarEnergy, dostarcza około jednej piątej globalnego zaopatrzenia w skroplony gaz ziemny (LNG). W 2025 roku QatarEnergy wyeksportował 80,97 miliona ton LNG.
