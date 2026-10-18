Ze świata Rozejm według Rosji. Zełenski podał wstrząsające dane Oprac. Alicja Skiba |

Pożar terminalu naftowego w Petersburgu po ukraińskim ataku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Victor Kovalchuk/PAP

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"Od czasu, gdy prezydent USA ogłosił tydzień temu rozejm energetyczny, Rosja celowo zaatakowała ukraiński sektor energetyczny oraz naftowo-gazowy już 76 razy" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Dodał też: "Tylko tej nocy uderzono w podstacje energetyczne w obwodach winnickim, żytomierskim, chmielnickim i odeskim. Dziesiątki tysięcy rodzin pozostają bez prądu. Energetycy i ekipy remontowe pracują praktycznie przez całą dobę, aby przywrócić dostawy energii".

Since the American President announced the energy ceasefire a week ago, Russia has deliberately attacked Ukraine’s energy and oil and gas sectors 76 times. Last night alone, there were strikes on substations in the Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, and Odesa regions. Tens of… pic.twitter.com/rTM47VBJhp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2026 Rozwiń

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Zełenski o skali ataków

Prezydent przekazał, że w nocy z soboty na niedzielę Rosjanie atakowali również budynki mieszkalne; dwie osoby zginęły, 12 jest rannych, w tym dwoje dzieci.

Zełenski dodał, że rano zaatakowano przedsiębiorstwo rolne na Wołyniu. Wszystkie niezbędne służby pracują na miejscu - wyjaśnił.

"W ciągu minionego tygodnia Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy łącznie prawie 2700 dronów uderzeniowych, zrzucono 1700 bomb lotniczych i odpalono 66 rakiet, z których większość stanowiły pociski balistyczne. Głównym celem tych ataków jest właśnie energetyka - Rosjanie próbują doprowadzić do całkowitego blackoutu" - stwierdził prezydent.

Szef państwa podkreślił, że Stany Zjednoczone muszą widzieć, że Rosja nie podejmuje kroków w kierunku porozumienia w odpowiedzi na zniesienie sankcji czy zawierane umowy.

"Wręcz przeciwnie, każdy sygnał o możliwości zarobku Rosjanie odbierają jako dowód na to, że postawienie na wojnę się opłaca i można ją kontynuować. To właśnie z powodu takiego stanowiska Rosji wojna trwa, a nie dlatego, że Ukraina słusznie się broni. To na Rosję należy wywierać presję, aby pokój miał szansę" - oświadczył Zełenski.

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Ustawa Grahama

W piątek prezydent USA Donald Trump poinformował o uchyleniu stosowania niektórych sankcji i ceł wobec Rosji wynikających z tzw. ustawy Lindseya Grahama, którą podpisał we wrześniu. Amerykański przywódca powołał się przy tym na interes narodowy USA.

Ustawa nazwana imieniem zmarłego senatora Grahama skodyfikowała istniejące dotychczas sankcje przeciwko Rosji i zachęcała prezydenta do nałożenia kolejnych m.in. na tzw. flotę cieni. Przede wszystkim dała mu nowe uprawnienia do nakładania ceł w wysokości do 100 proc. na państwa z pierwszej piątki największych importerów rosyjskiej ropy, gazu, oraz tych, które najbardziej umożliwiają jej omijanie restrykcji naftowych. Cła miały zostać podwyższone do 18 października.

Prezydent USA luzuje sankcje

Trump ogłosił 9 października, że porozumiał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych i innych krajów łącznie 4,8 mln ton rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższe kilka miesięcy. Oznacza to również zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027 r.