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Rozczarowujący debiut Shein. To dopiero drugi dzień na giełdzie

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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shein
Kontrole przesyłek Shein na lotnisku w Paryżu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: NEKOMURA/Shutterstock
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Akcje Shein spadły w środę o ponad pięć procent podczas drugiej sesji spółki na giełdzie w Hongkongu. Inwestorzy obawiają się wolniejszego wzrostu firmy, wyższych ceł oraz rosnącej konkurencji.

Notowania internetowego sprzedawcy odzieży zakończyły środową sesję na poziomie 46 dolarów hongkońskich. Cena emisyjna wynosiła 48,56 dolara hongkońskiego. Indeks Hang Seng zakończył dzień bez większych zmian.

Shein zadebiutował na giełdzie we wtorek. Kurs akcji spadał wówczas nawet o 10 proc., ale przed końcem sesji odrobił niemal wszystkie straty. Według źródła Reutersa i analityków późniejsze odbicie wynikało z zastosowania działań stabilizacyjnych. Takie mechanizmy mogą być wykorzystywane przy dużych debiutach giełdowych, aby ograniczyć gwałtowne spadki notowań.

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Wycena Shein znacznie poniżej rekordu

Shein pozyskał z pierwszej oferty publicznej 1,7 miliarda dolarów. Wartość spółki oszacowano na 26,5 miliarda dolarów. To niespełna jedna czwarta rekordowej wyceny z 2022 roku, gdy wartość firmy zbliżała się do 100 miliardów dolarów.

Według inwestorów i analityków, perspektywy rozwoju Shein pogarszają:

  • wyższe cła importowe na kluczowych rynkach,
  • rosnące ryzyko regulacyjne,
  • coraz silniejsza konkurencja.
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Marże Shein pod presją

- Słabe notowania Shein pokazują, że inwestorzy ponownie oceniają perspektywy wzrostu spółki, które coraz trudniej uzasadnić - powiedział Brandon Ho, szef doradztwa inwestycyjnego Arta Finance w Singapurze.

Analityk zwrócił uwagę, że problemy firmy nie ograniczają się do reakcji rynku na giełdowy debiut. Shein od kilku lat rozwija się wolniej, a dodatkowe koszty handlowe pogarszają rentowność jego działalności.

- Wzrost przychodów zwolnił w ostatnich latach, a marże są pod presją. Jednocześnie wyższe cła i koszty obsługi celnej w Stanach Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej zmniejszają opłacalność niskokosztowego, transgranicznego modelu firmy - dodał Ho.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Sheine-commerceChiny
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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