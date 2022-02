Rosyjski samolot naruszył przestrzeń powietrzną Kanady. "Uruchamiamy dochodzenie"

Rosyjski samolot linii Aerofłot naruszył w niedzielę przestrzeń powietrzną Kanady, mimo wprowadzonego wcześniej zakazu przelotów dla wszystkich rosyjskich przewoźników - poinformowało kanadyjskie ministerstwo transportu.

"Wiemy, że lot 111 linii Aerofłot naruszył wprowadzony dziś wcześniej zakaz korzystania z kanadyjskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty" - napisał resort transportu na Twitterze.

"Uruchamiamy dochodzenie w sprawie zachowania Aerofłotu i niezależnego dostawcy usług nawigacyjnych, NAVCAN, które doprowadziły do tego naruszenia. Nie zawahamy się podjąć właściwych środków wymuszających stosowanie się do zasad oraz innych środków, by zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości" - dodało ministerstwo w kolejnym wpisie.

Lot 111 Aerofłotu to samolot, który leciał na trasie z Miami do Moskwy. NAVCAN – Nav Canada - to z kolei prywatna firma, która jest właścicielem i operatorem kanadyjskiego systemu nawigacji powietrznej dla cywilnego lotnictwa.

Rosyjski samolot naruszył przestrzeń powietrzną Kanady Flightradar24

Zamknięta przestrzeń powietrzna

Rano w niedzielę minister transportu Kanady Omar Alghabra poinformował o zamknięciu kanadyjskiej przestrzeni powietrznej dla samolotów rosyjskich linii lotniczych ze skutkiem natychmiastowym. Decyzja dotyczy wszystkich rosyjskich samolotów, także czarterowych i innych wykorzystywanych przez rosyjskich przewoźników.

Rosyjskie linie Aerofłot korzystały z korytarzy powietrznych nad Kanadą nie tylko w lotach do kanadyjskich lotnisk, także m.in. w drodze do USA.

Wcześniej swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich przewoźników lotniczych zamknęło wiele krajów europejskich. W niedzielę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przedstawiając pakiet kolejnych restrykcji wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę poinformowała o zamknięciu przestrzeni powietrznej UE dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Nie będą one mogły lądować, startować ani przelatywać nad terytorium UE. Dotyczy to także prywatnych odrzutowców.

Kanada wprowadziła dotychczas trzy serie sankcji wobec Rosji, w tym – w piątek – wobec prezydenta Rosji Władimira Putina.

Autor:ToL

Źródło: PAP