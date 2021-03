Rosyjskie szczepionki mają być produkowane we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech. "Historyczne wydarzenie"

Rosyjskie szczepionki Sputnik V będą produkowane we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech - podał Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (FRPI), który jest producentem Sputnika V.

Wypowiedź szefa RFPI Kiriłła Dmitrijewa przekazała telewizja Rossija 24. Dmitrijew nie podał żadnych szczegółów. Wcześniej szef funduszu zapowiadał, że do końca marca br. poinformuje o około 20 projektach współpracy w 10 krajach, w tym we Włoszech.

Produkcja szczepionki we Włoszech

Włosko-Rosyjska Izba Handlowa poinformowała ze swej strony o zawarciu porozumienia między RFPI, a szwajcarską firmą farmaceutyczną Adienne w sprawie produkcji Sputnika V we Włoszech. Według rosyjskich agencji informacyjnych propozycję wspólnej produkcji złożyła Rosjanom włoska firma Adienne Srl, która należy do szwajcarskiego holdingu farmaceutycznego. Włosko-Rosyjska Izba Handlowa pośredniczyła w negocjacjach z przedstawicielami władz Rosji.

Produkcję we Włoszech RFPI chce rozpocząć w czerwcu. Do końca roku wyprodukowanych ma zostać 10 mln dawek preparatu.

Rządowa "Rossijskaja Gazieta" podała we wtorek, że Sputnik V został do tej pory zatwierdzony do użycia w 46 krajach.