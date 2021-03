Rosyjskie szczepionki będą produkowane we Włoszech. "Historyczne wydarzenie"

Rosyjskie szczepionki Sputnik V będą produkowane we Włoszech - podała Włosko-Rosyjska Izba Handlowa. Szef Izby Vincenzo Trani oświadczył, że zawarte między Rosyjskim Funduszem Inwestycji Bezpośrednich (RFPI) a szwajcarską firmą farmaceutyczną Adienne porozumienie "można nazwać historycznym wydarzeniem".

Izba handlowa podała w komunikacie, że "po raz pierwszy podpisano porozumienie w sprawie produkcji szczepionki Sputnik V w Europie" i że szczepionka będzie produkowana we Włoszech.

"Historyczne wydarzenie"

Rozpoczęcie produkcji planowane jest na czerwiec. Do końca roku wyprodukowanych ma zostać 10 mln dawek preparatu.

Rosyjskie agencje podały, że propozycję wspólnej produkcji Sputnika V wcześniej złożyła włoska firma Adienne Srl, która należy do szwajcarskiego holdingu farmaceutycznego. Włosko-Rosyjska Izba Handlowa pośredniczyła w negocjacjach z przedstawicielami władz Rosji.

Rządowa "Rossijskaja Gazieta" podała we wtorek, że Sputnik V został do tej pory zatwierdzony do użycia w 46 krajach.