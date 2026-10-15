Ze świata Merz o nowym pomyśle Trumpa: to nasza sprawa Oprac. Paulina Karpińska |

Były szef Pentagonu: Putin chce sprawdzić, czy NATO jest w stanie się pod naciskiem rozsypać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

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- Rosyjskie aktywa o wartości miliardów euro, zamrożone w Europie po inwazji na Ukrainę, powinny pozostać pod kontrolą państw europejskich - powiedział w czwartek cytowany przez Reutersa kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jego wypowiedź pojawiła się po doniesieniach, że Stany Zjednoczone mogą dążyć do przejęcia nadzoru nad częścią tych środków.

- To aktywa zamrożone w Europie i powinny pozostać zamrożone w Europie. To nasza sprawa i to my o tym decydujemy - dodał.

USA chce odmrożenia części rosyjskich aktywów objętych sankcjami

"Financial Times", powołując się w środę na osoby zaznajomione ze sprawą, podał, że USA zaproponowały przeniesienie części aktywów do podmiotu nadzorowanego przez Waszyngton. Miałoby to pomóc we wznowieniu rozmów pokojowych.

Według "FT" europejscy przedstawiciele odrzucili ten plan, przedstawiony przez specjalnego wysłannika USA Steve'a Witkoffa oraz zięcia prezydenta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera.

Reuters podał, że nie zdołał na razie niezależnie potwierdzić tych informacji.

Głos z Rosji

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja nie ma żadnych informacji na temat opisywanej propozycji. - Według mediów są to kwestie znajdujące się w agendzie rozmów między Amerykanami a Europejczykami. Nie wiemy, na ile te doniesienia są wiarygodne – powiedział dziennikarzom.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. kraje Unii Europejskiej zamroziły aktywa rosyjskiego banku centralnego o wartości około 210 mld euro (235,73 mld dolarów). Około 185 mld euro z tej kwoty znajduje się w mającym siedzibę w Brukseli centralnym depozycie papierów wartościowych Euroclear.

Część państw europejskich chce, aby rosyjskie aktywa zostały wykorzystane na rzecz Ukrainy.