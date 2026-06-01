Marynarka Francji przechwyciła tankowiec objęty sankcjami
"Marynarka Wojenna zatrzymała wczoraj rano nowy statek naftowy objęty międzynarodowymi sankcjami, pochodzący z Rosji: Tagor" - poinformował w poniedziałek w serwisie X prezydent Francji Emmanuel Macron.
Dodał, że "interwencja została przeprowadzona na Atlantyku, na pełnym morzu, przy wsparciu kilku partnerów, w tym Wielkiej Brytanii, w ścisłym poszanowaniu prawa morskiego".
Macron: to jest nie do przyjęcia
Macron zaznaczył, że "jest nie do przyjęcia, aby statki omijały międzynarodowe sankcje, naruszały prawo morskie i finansowały wojnę, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie od ponad czterech lat".
Ocenił także, że "te statki, które nie przestrzegają najbardziej podstawowych zasad żeglugi morskiej, stanowią również zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa nas wszystkich".