Ze świata Marynarka Francji przechwyciła tankowiec objęty sankcjami Oprac. Paulina Karpińska

Sekretarz stanu Scott Bessent: USA mogą znieść kolejne sankcje na rosyjską ropę

"Marynarka Wojenna zatrzymała wczoraj rano nowy statek naftowy objęty międzynarodowymi sankcjami, pochodzący z Rosji: Tagor" - poinformował w poniedziałek w serwisie X prezydent Francji Emmanuel Macron.

Dodał, że "interwencja została przeprowadzona na Atlantyku, na pełnym morzu, przy wsparciu kilku partnerów, w tym Wielkiej Brytanii, w ścisłym poszanowaniu prawa morskiego".

Macron: to jest nie do przyjęcia

Macron zaznaczył, że "jest nie do przyjęcia, aby statki omijały międzynarodowe sankcje, naruszały prawo morskie i finansowały wojnę, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie od ponad czterech lat".

Ocenił także, że "te statki, które nie przestrzegają najbardziej podstawowych zasad żeglugi morskiej, stanowią również zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa nas wszystkich".

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026 Rozwiń

