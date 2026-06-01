Marynarka Francji przechwyciła tankowiec objęty sankcjami

shutterstock_2347511867 Bardzo duży tankowiec do przewozu ropy naftowej podczas operacji załadunku i bunkrowania w porcie. Tankowiec do przewozu ropy naftowej. Międzynarodowa żegluga handlowa
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Francuska marynarka wojenna zatrzymała w niedzielę rano kolejny rosyjski tankowiec objęty sankcjami międzynarodowymi - przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron.

"Marynarka Wojenna zatrzymała wczoraj rano nowy statek naftowy objęty międzynarodowymi sankcjami, pochodzący z Rosji: Tagor" - poinformował w poniedziałek w serwisie X prezydent Francji Emmanuel Macron.

Dodał, że "interwencja została przeprowadzona na Atlantyku, na pełnym morzu, przy wsparciu kilku partnerów, w tym Wielkiej Brytanii, w ścisłym poszanowaniu prawa morskiego".

Macron: to jest nie do przyjęcia

Macron zaznaczył, że "jest nie do przyjęcia, aby statki omijały międzynarodowe sankcje, naruszały prawo morskie i finansowały wojnę, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie od ponad czterech lat".

Ocenił także, że "te statki, które nie przestrzegają najbardziej podstawowych zasad żeglugi morskiej, stanowią również zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa nas wszystkich".

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Paulina Karpińska
