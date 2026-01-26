Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Europa kończy z rosyjskim gazem. Jest decyzja

rury zawory gaz shutterstock_2511002959
Były rosyjski wiceminister o amerykańskich sankcjach na Rosję
Źródło: TVN24 BiS
W poniedziałek państwa Unii Europejskiej zatwierdziły ostatecznie zakaz importu gazu z Rosji, który zacznie obowiązywać w 2027 roku. - Odchodzimy od szkodliwego uzależnienia od rosyjskiego gazu - przekazał Michael Damianos, minister energii, handlu i przemysłu Cypru.

Nowe regulacje przewidują wstrzymanie importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do końca 2026 r., a gazu dostarczanego rurociągami - do 30 września 2027 r.

Za przyjęciem przepisów opowiedziała się większość państw członkowskich. Przeciwko głosowały Węgry i Słowacja.

Nieprzestrzeganie nowych przepisów może skutkować karami - w wysokości co najmniej 2,5 mln euro dla osób fizycznych i co najmniej 40 mln euro dla firm, a także, w przypadku przedsiębiorstw - w wysokości równej co najmniej 3,5 proc. całkowitego światowego obrotu firmy lub 300 proc. szacowanego obrotu transakcyjnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Abu Zabi
To tu może dojść do spotkania Ukraina-Rosja-USA
TVN24
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie dogadali się z Węgrami. Chodzi o firmę objętą sankcjami
Protesty w Iranie
"Sankcje osłabiają reżim". Europa i USA zgodne w sprawie Iranu

UE zaostrza zasady

Zgodnie z nowymi przepisami, do 1 marca 2026 r. kraje UE muszą przygotować krajowe plany dywersyfikacji dostaw gazu i zidentyfikować potencjalne wyzwania związane z zastąpieniem gazu rosyjskiego. W tym celu firmy będą zobowiązane do powiadomienia władz i Komisji o wszelkich obecnie obowiązujących kontraktach na rosyjski gaz.

W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego i poważnego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw w jednym lub kilku krajach UE, Komisja może zawiesić zakaz importu na okres do czterech tygodni.

Komisja planuje również zaproponować przepisy mające na celu stopniowe wycofywanie importu rosyjskiej ropy naftowej do końca 2027 r.

Po pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę, rozpoczętej w 2022 r., przywódcy państw UE zgodzili się w tzw. Deklaracji Wersalskiej z marca 2022 r. na jak najszybsze odejście od zależności od rosyjskich paliw kopalnych.

W rezultacie import gazu i ropy naftowej z Rosji do UE znacznie zmniejszył się w ostatnich latach. Choć import ropy spadł do poziomu poniżej 3 proc. całkowitej wielkości dostaw w 2025 r., rosyjski gaz stanowił w ubiegłym roku około 13 proc. importu do UE, o wartości ponad 15 mld euro rocznie.

OGLĄDAJ: "Zero tolerancji dla przestępców na drogach"
Waldemar Żurek

"Zero tolerancji dla przestępców na drogach"
NA ŻYWO

Waldemar Żurek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Unia EuropejskaSankcje
Zobacz także:
shutterstock_712532167
Sukcesja w luksusowym koncernie pod znakiem zapytania. Inwestorzy mają obawy
Ze świata
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
"Matka wszystkich umów". Porozumienie blisko finalizacji
Moto
ZLOTO
Cena złota pobiła rekord wszech czasów
Ze świata
Donald Trump
Trump: przejmują niegdyś wspaniały kraj
Ze świata
shutterstock_2594891703
Najnowsze dane ze sklepów. "Zrodziło się pewne ożywienie"
Z kraju
OTREBA
Potężna kara dla największego banku w Polsce
Z kraju
shutterstock_2237402455
Sprzedaż detaliczna, PKB i stopa bezrobocia. Taki będzie tydzień w gospodarce
Z kraju
shutterstock_1707579733
Rekordowe wyniki w polskich portach
Z kraju
whatsup social media smartfon shutterstock_2481870661
Meta pod ostrzałem. Chodzi o rozmowy na WhatsAppie
Tech
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Euro w Polsce? Minister finansów zabiera głos
Pieniądze
broker, giełda, wall street, stock exchange
Trump i giełda. Najgorszy start od 20 lat
Rynki
ambasada usa kopenhaga protesty grenlandia - Stig Alenas shutterstock_2723419657
Bojkotują produkty z USA. "Broń w wojnie handlowej"
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Mocna prognoza dla polskiej gospodarki. "Szczyt modernizacyjny"
Z kraju
magazyn amazon anglia - JSvideos shutterstock_2709702759
Pracę może stracić nawet 30 tysięcy osób. Szykują największe zwolnienia w historii
Ze świata
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
To pierwsza taka niedziela w tym roku
Z kraju
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła kolejna szóstka w Lotto
Z kraju
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Trump grozi Kanadzie
Ze świata
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Czy wpłatę na WOŚP można odliczyć od podatku?
Pieniądze
Ekspert o samochodach elektrycznych
Administracja Trumpa bezprawnie wstrzymała program. Jest decyzja sądu
Moto
David M. Solomon
Od odrzucenia do fortuny. W rok zarobił 47 milionów dolarów
Ze świata
Grenlandia
25 kluczowych surowców na jednej wyspie. "Bardzo istotne strategicznie"
Ze świata
kontenery port shutterstock_2247207277
Cła, regulacje i drogi biznes. Co trzecia firma w Polsce odczuwa skutki
Z kraju
shutterstock_2369169197
Rajska wyspa bez dróg, prądu i tłumów. "Podróż do czasów prehistorycznych"
Turystyka
shutterstock_2515397601
Emerytalny rekordzista. Oto najwyższe świadczenie
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
23 1925 fpf cl-0002
Domański o tym, czy jest w budżecie miliard na Radę Pokoju
Pieniądze
shutterstock_2087426638
Minister: Polska wśród największych darczyńców na świecie
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
"Oszustwa na rezerwację". Eksperci alarmują
Tech
fabryka samochodów, aut
Sektor na wstecznym. "Europa nie może tego lekceważyć"
Moto
Giełda, akcje, brokerzy, Korea Południowa, Seul
"Coś więcej niż sztorm doskonały". Ceny przekraczają psychologiczne granice
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica