Ze świata Wyjątek od sankcji. Olej napędowy i paliwo lotnicze z rosyjskiej ropy dostały zielone światło Alicja Skiba |

Brytyjskie władze zgodziły się również na nabywanie usług związanych z tym importem w ramach szerszej licencji handlowej, która zwalnia wybrane produkty z sankcji. Nowe zasady zaczną obowiązywać od środy, na razie ich obowiązywanie nie jest ograniczone w czasie. Rząd zapowiada jednak "systematyczne rewizje".

USA zawieszają sankcje

Nieco wcześniej we wtorek, przed spotkaniem ministrów finansów państw G7 w Paryżu komisarz UE ds. finansowych Valdis Dombrovskis powiedział dziennikarzom, odnosząc się do decyzji administracji USA o zawieszeniu sankcji na rosyjską ropę, że z unijnej perspektywy to nie jest właściwy moment na łagodzenie presji wobec Rosji.

Amerykański resort finansów ogłosił wydanie trzeciej już licencji zawieszającej sankcje na zakup rosyjskiej ropy naftowej załadowanej na statki.

Ropa z Rosji została obłożona zachodnimi sankcjami w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Złagodzenie restrykcji najpewniej wynika z blokady cieśniny Ormuz spowodowanej przez wojnę USA i Izraela z Iranem.

