Wyjątek od sankcji. Olej napędowy i paliwo lotnicze z rosyjskiej ropy dostały zielone światło

Trzy niszczyciele Marynarki Wojennej USA wypłynęły z Cieśniny Ormuz pod ostrzałem
Rząd Wielkiej Brytanii wydał zezwolenie na zakup oleju napędowego i paliwa lotniczego, które są rafinowane z rosyjskiej ropy w państwach trzecich. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w środę i będą obowiązywać bezterminowo, choć będą okresowo poddawane przeglądowi i mogą zostać zmienione lub odwołane – poinformował rząd w komunikacie.

Brytyjskie władze zgodziły się również na nabywanie usług związanych z tym importem w ramach szerszej licencji handlowej, która zwalnia wybrane produkty z sankcji. Nowe zasady zaczną obowiązywać od środy, na razie ich obowiązywanie nie jest ograniczone w czasie. Rząd zapowiada jednak "systematyczne rewizje".

Maciej Michałek

USA zawieszają sankcje

Nieco wcześniej we wtorek, przed spotkaniem ministrów finansów państw G7 w Paryżu komisarz UE ds. finansowych Valdis Dombrovskis powiedział dziennikarzom, odnosząc się do decyzji administracji USA o zawieszeniu sankcji na rosyjską ropę, że z unijnej perspektywy to nie jest właściwy moment na łagodzenie presji wobec Rosji.

TVN24

Amerykański resort finansów ogłosił wydanie trzeciej już licencji zawieszającej sankcje na zakup rosyjskiej ropy naftowej załadowanej na statki.

Ropa z Rosji została obłożona zachodnimi sankcjami w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Złagodzenie restrykcji najpewniej wynika z blokady cieśniny Ormuz spowodowanej przez wojnę USA i Izraela z Iranem.

Źródło: PAP
