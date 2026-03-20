Nowe zasady dla rosyjskiej ropy

Opublikowany w czwartek dokument precyzuje decyzję wydaną w ubiegłym tygodniu, która tymczasowo zwolniła z sankcji rosyjską ropę załadowaną na statki. Według nowej wersji sankcje te nadal obowiązują, gdy kupcami są podmioty z Iranu, Kuby, Korei Północnej lub Krymu i innych okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy.

Licencja obowiązuje do 11 kwietnia.

USA rozważa czasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę

Mimo tych działań minister finansów Scott Bessent sygnalizował, że administracja USA może w analogiczny sposób zawiesić sankcje na irańską ropę załadowaną na tankowce, co zwolniłoby ok. 130 mln baryłek. Miałoby to zmniejszyć cenę ropy w obliczu irańskiej blokady cieśniny Ormuz.

- (W takim scenariuszu - red.) wykorzystamy irańskie baryłki ropy przeciwko Iranowi, aby utrzymać niską cenę przez najbliższe 10-14 dni – powiedział Bessent.

O zaletach takiego rozwiązania mówił w piątek także minister energii Chris Wright w wywiadzie ze stacją Fox News.

Ostry sprzeciw

Decyzja władz USA o zwolnieniu z sankcji rosyjskiej ropy wywołała ostry sprzeciw zarówno po stronie europejskiej, jak i wśród amerykańskich demokratów. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła po rozmowie z przywódcami G7, że "teraz nie jest czas na łagodzenie sankcji wobec Rosji".

- Złagodzenie przez USA sankcji na Rosję dotyczące dostaw ropy naftowej to niebezpieczny precedens, ponieważ teraz potrzebujemy, aby (Rosja) miała mniej pieniędzy na prowadzenie wojny, a nie więcej - skomentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Opracowała Paulina Karpińska