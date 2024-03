Indie przestały przyjmować rosyjską ropę. Za część ostatniej dostawy zapłacono w bananach

Indie zaczęły kupować ropę od Rosji po napaści na Ukrainę

Indie zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy naftowej po inwazji Rosji na pełną skalę na Ukrainę w 2022 r. Dane firmy analitycznej Vortexa pokazują, że import tego surowca wzrósł z zera w styczniu 2022 r. do 1,27 mln baryłek dziennie w styczniu 2023 r., a w szczytowym momencie, w lipcu, sprowadzano 1,99 mln baryłek. Rosja była największym dostawcą ropy naftowej do Indii w 2023 r., odpowiadając za około 30 proc. importu. Pod koniec lutego portal Nikkei Asia poinformował, że wielkość dostaw spadła do ok. 1,29 mln baryłek dziennie w styczniu w związku z dywersyfikacją zakupów. W związku z sankcjami finansowymi nakładanymi na Rosję część płatności za styczniowe dostawy została dokonana w bananach.