Rosyjski sąd uznał firmę Meta za medium "ekstremistyczne"

Sąd w Rosji uznał, że firma Meta - właściciel Facebooka i Instagrama - jest medium "ekstremistycznym" i zakazał działalności jej serwisów społecznościowych - podał Reuters, powołując się na agencję TASS.

4 marca Facebooka zablokował już rosyjski państwowy regulator mediów i internetu, urząd Roskomnadzor, który uzasadnił tę decyzję "dyskryminowaniem przez Facebook mediów rosyjskich".

Wcześniej Facebook nałożył restrykcje na agencję RIA Nowosti, państwowy kanał telewizyjny Zwiezda i portale informacyjne Lenta.ru oraz Gazeta.ru.

Meta nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz - poinformował Reuters.

Meta zmieniła politykę

Po dwóch tygodniach wojny Rosji na Ukrainie rzecznik Meta przekazał, że firma tymczasowo złagodziła zasady publikacji komentarzy politycznych. Zezwoliła na posty takie jak "śmierć rosyjskim najeźdźcom", ale nie pozwoliła, by wezwania do przemocy odnosiły się do rosyjskich cywilów.

Meta podała, że ​​tymczasowa zmiana polityki ma na celu umożliwienie form politycznej ekspresji, które normalnie naruszałyby jej zasady. Rada nadzorcza firmy poinformowała w piątek, że uważnie śledzi inwazję Rosji na Ukrainę.

Rosja wszczyna sprawę karną przeciw Meta

Po tej decyzji firmy Meta, rosyjska prokuratura podała, że "takie działania kierownictwa firmy nie tylko tworzą pogląd, że działalność terrorystyczna jest dozwolona, ​​ale mają na celu podżeganie do nienawiści i wrogości wobec obywateli Federacji Rosyjskiej". Prokuratura ​​wystąpiła do sądu o uznanie Meta za "organizację ekstremistyczną" i zakazanie jej działalności w Rosji.

Wewnętrzne e-maile Meta, do których dotarł Reuters, pokazały, że amerykańska firma tymczasowo zezwoliła na posty wzywające do śmierci Putina lub prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki.

- Mamy nadzieję, że to nieprawda, bo jeśli to prawda, to będzie to oznaczać, że będziemy musieli podjąć najbardziej zdecydowane kroki, aby zakończyć działalność tej firmy - stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Biuro Praw Człowieka ONZ stwierdziło wtedy, że potencjalne zmiany w polityce Facebooka są "niepokojące".

Prokuratura Generalna wezwała rosyjski organ nadzorujący media - Roskomnadzor do ograniczenia dostępu do Instagrama na terenie Rosji. Wcześniej zablokowano dostęp do Facebooka i Instagrama.

Autor:kris/ams

Źródło: PAP, Reuters