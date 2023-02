Są nowe dane z rosyjskiej gospodarki. Eksperci zaskoczeni

Rosyjska gospodarka - miał być spadek o 15 procent

Chociaż produkcja i handel detaliczny należały do sektorów, które odnotowały spadek w 2022 roku to według urzędu statystycznego rolnictwo, budownictwo i hotelarstwo odnotowały wzrost.

Czy sankcje naprawdę działają?

Nie oznacza to jednak, że sankcje nie przynoszą efektu. Co więcej, niektóre z obostrzeń mają i będą miały charakter długoterminowyRosja wciąż ma potężne trudności w pozyskiwaniu zaawansowanych technologii, np. mikroczipów. Własnych fabryk i "know how" w tym zakresie nie ma, a bez tego produkcja w wielu dziedzinach będzie niemożliwa lub mocno przyhamuje.