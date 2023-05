Rosyjska gospodarka "przeformatowana na potrzeby długotrwałej wojny"

Badrak stwierdził, że jednym z czynników, który to umożliwił, był m.in. ograniczony charakter zachodnich sankcji. - Potwierdza to fakt, że wprowadzano wiele pakietów sankcyjnych. UE wprowadza już 10 czy 11 pakiet. Wszystko było spowodowane polityką Zachodu, by działać stopniowo, krok po kroku, a następnie oceniać, czy to działa, czy nie – powiedział Badrak.