Walka z "flotą cieni". Przyjęte środki

Unia Europejska przyjęła środki, które mają zniechęcać firmy żeglugowe z krajów członkowskich do sprzedaży starych statków na rzecz rosyjskiej "floty cieni" - poinformował Olof Gill, rzecznik Komisji Europejskiej.

Rzecznik KE podkreślił, że UE podjęła działania zniechęcające firmy do sprzedaży starych jednostek i zamierza je kontynuować.

Walka z "flotą cieni"

- Jeszcze w grudniu 2023 roku wprowadziliśmy system powiadamiania, który zobowiązuje sprzedających statki do informowania odpowiednich organów o zamiarze ich sprzedaży oraz udowodnienia, że transakcja ta nie naruszy nałożonych na Rosję sankcji. System ten ma zastosowanie z mocą wsteczną i dotyczy wszystkich transakcji tego typu dokonanych od grudnia 2022 roku - powiedział Gill.

Rzecznik dodał, że według Brukseli sporządzanie wykazów statków okazało się być jak dotąd bardzo skutecznym narzędziem do zwalczania ryzyka związanego z obchodzeniem sankcji.

Działania UE przeciwko "flocie cieni"

Gill zaznaczył też, że na unijnej liście sankcyjnej widnieją już 153 jednostki uznane za należące do rosyjskiej floty cieni. W praktyce oznacza to, że statki te podlegają zakazowi dostępu do unijnych portów oraz zakazowi świadczenia usług.