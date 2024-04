Kontrowersyjna pomoc u wybrzeży Gotlandii. Tak ma tankować rosyjska flota cieni na Bałtyku

Według szwedzkiego nadawcy publicznego w ciągu ostatnich dwóch miesięcy firma Fast Bunkering przeprowadziła 56 operacji tankowania statków ze znajdującego się na wschód od Slite na Gotlandii cypryjskiego zbiornikowca M/S Zircone. W 52 przypadkach bunkrowanie (zatankowanie paliwa do dalszej żeglugi morskiej) dotyczyło statków płynących do lub z Rosji, część z nich to tankowce eksportujące rosyjską ropę.

- Te statki to tykająca bomba ekologiczna. Gdyby doszło do wycieku, to trudno byłoby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności. (...) To byłaby katastrofa dla środowiska Bałtyku - uważa Henrik Wachtmeister, ekspert ds. energii z Uniwersytetu w Uppsali.