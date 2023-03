Rosyjscy oligarchowie próbują odzyskać majątki zamrożone przez Włochy. Jest pierwsza decyzja sądu

Dziesięciu z nich kwestionuje odebranie im tych dóbr. Skierowali odpowiednie wnioski do Regionalnego Sądu Administracyjnego w Lacjum ("TAR Lazio"), organu decyzyjnego w tej sprawie. "Pisma podkreślają przede wszystkim, że majątki, o których mowa, nie są własnością konkretnych osób, a różnych spółek, których beneficjenci nie są powiązani z oligarchami z '[czarnej-red.] listy' " - podaje dziennik. Ruszyły dziesiątki postępowań. Sąd wypowiedział się do tej pory w jednym z nich.

Pierwszy oligarcha ma już odpowiedź

Chodzi o sprawę Aleksieja Mordaszowa. To on był pierwszym oligarchą, jakiego państwo włoskie ukarało sankcjami i to on jako pierwszy odwołał się od tej decyzji - już 4 maja 2022 roku. Dwa miesiące wcześniej, 4 marca 2022 roku, włoska Policja Finansowa ("Guardia di Finanza") zarekwirowała jego 65-metrowy jacht "Lady M", zacumowany w liguryjskim porcie Imperia.