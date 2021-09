Rosnące ceny gazu. Zapasy w Niemczech na "historycznie niskim poziomie"

Ceny gazu w Niemczech rosną, a zapasy w magazynach w RFN są na "historycznie niskim poziomie" - podają tamtejsze media. Z apelem o pomoc w ich zapełnieniu zwróciła się do Rosji Międzynarodowa Agencja Energii. Kandydatka Zielonych na kanclerza Annalena Baerbock mówi o presji prezydenta Władimira Putna w celu uzyskania pozwolenia na uruchomienie Nord Stream 2.

Według Inicjatywy Erdgasspeicher (magazynowania gazu ziemnego) zbiorniki gazu w Niemczech są zapełnione tylko w 64 procentach - pisze w czwartek portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Gaz ziemny jest zaś notowany na giełdach energii na rekordowo wysokich poziomach. Obecna cena wynosi 60-65 euro za megawatogodzinę. To trzy razy więcej niż wynosiła średnia w poprzednich latach.

Ceny gazu rosną

"Agencja w swoim komunikacie nie wspomina ani jednym słowem o rurociągu Nord Stream 2. Zaznacza jednak, że Rosja jest w stanie zapewnić, by magazyny gazu w Niemczech i innych krajach były wypełnione 'do odpowiedniego poziomu'. Jest to okazja dla Rosji, aby podkreślić swoją wiarygodność jako dostawcy na rynek europejski" - podkreśla RND